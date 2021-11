ASUS VivoBook 13 Slate OLED ufficiale in Italia: qualità visiva e Windows 11

Sebbene i tempi dei laptop dotati di display super definiti o con tecnologia diversa dagli IPS sembravano lontani, negli ultimi anni c'è stato un grosso passo in avanti. E uno degli ultimi esponenti di questa evoluzione è sicuramente il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED arrivato anche in Italia, un 2-in-1 con Windows 11 che può rappresentare appieno il concetto di produttività in movimento ad alto impatto.

ASUS VivoBook 13 Slate OLED: tutto sul nuovo 2-in-1 con Windows 11

Design e specifiche tecniche

Dalle forme sinuose simili a quelle dei tablet top gamma di ultima generazione, il VivoBook 13 Slate OLED si distingue per compattezza e qualità visiva. Infatti, partendo proprio dall'elemento cardine di questo modello, cioè il display, raccontiamo di un pannello OLED PANTONE touchscreen da 13.3″ Full HD certificato con supporto Dolby Vision e Atmos (con 4 altoparlanti).

Guardando invece al sottoscocca, abbiamo una CPU Intel fino a 3.3 GHz, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, 2 porte USB Type-C 3.2 Gen 2 per display esterni e Power Delivery, un jack audio 3.5 mm ed un ingresso MicroSD. La batteria è un modulo a 3 celle da 50 Wh con ricarica a 65W. Le fotocamere sono da 13 MP per il posteriore e 5 MP per la frontale. Non mancano Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6 ottimizzato con ASUS Wi-Fi Master. Come anticipato, il sistema operativo è Windows 11 Home S, versione pensata proprio per i 2-in-1.

La tastiera removibile è di tipo full-size, mentre la penna ASUS Pen 2.0 permette creazioni quando lo si usa in modalità tablet.

ASUS VivoBook 13 Slate OLED – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo 2-in-1 ASUS VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile in Italia a partire da fine 2021. A inizio 2022 inoltre, verranno rilasciate due versioni speciali, chiamate Artist Editions, create in collaborazione con due artisti contemporanei contenenti una cover di supporto, wallpaper dedicati, una confezione speciale, una custodia, una tastiera, una custodia rigida e gli adesivi per la tastiera. La versione Philip Colbert dona inoltre anche un paio di stringhe per scarpe. Tastiera, stand e penna sono inclusi in tutte le versioni.

