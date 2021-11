Xiaomi 12 sarà il primo con Snap 898, ma il secondo sarà una sorpresa

È da tempo che si parla in lungo e largo di Xiaomi 12, di quali saranno le sue novità e del fatto che dovrebbe essere il primo con Snapdragon 898. D'altronde, Qualcomm è stato uno dei primissimi investitori nella compagnia di Lei Jun, un legame che l'ha spesso portata a essere la prima a montare i suoi nuovi SoC. Per quanto non si tratti di vere e proprie esclusive, in passato è capitato più volte che l'annuale top di gamma Xiaomi anticipasse tutti. Comprese realtà come OPPO, vivo e soprattutto Samsung, che da anni collabora a strettissimo legame con Qualcomm. Basti pensare che gli stessi Snapdragon 888 e 888+ vengono realizzati dalle fabbriche della divisione semiconduttori della compagnia sud coreana.

Le prime due aziende a usare lo Snapdragon 898 saranno Xiaomi e una sorpresa

Verrebbe da pensare, quindi, che a seguire Xiaomi 12, il primo in fila a utilizzare lo Snapdragon 898, dovrebbe esserci gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22. Ma a smentire questa ipotesi ci sono gli ultimi rumors del leaker Digital Chat Station, secondo cui la seconda azienda a lanciare uno smartphone con Snap 898 sarebbe Motorola. Il lancio sarebbe previsto per fine 2021, a ridosso quindi del previsto lancio del flagship Xiaomi ma senza riuscire ad anticiparlo.

È possibile che la presentazione Xiaomi possa avvenire in concomitanza con il previsto evento Qualcomm, che tradizionalmente si tiene ogni fine anno. E quindi la presentazione di Motorola potrebbe avvenire poco dopo, anche se resta il mistero su quale modello riguarderà. Anche perché nel 2021 non c'è stato nessuno smartphone Motorola con Snap 888 o 888+, ma soltanto modelli con Snap 870 come Edge 20 Pro, Edge S Pro e G100. Ma possiamo preventivare che sarebbe un nuovo esponente della famiglia di punta Edge.

Nel frattempo, vi ricordiamo che c'è un articolo dedicato sulle novità previste per lo Snapdragon 898, come il recente punteggio GeekBench trapelato in rete.

