vivo sta pensando ad un nuovo sistema di pagamento

Il sistema di pagamento in mobilità vivo Pay esiste già da tempo ma non è nei nostri pensieri, trattandosi di una piattaforma destinata esclusivamente al mercato cinese. Tuttavia, dopo i primi avvistamenti, sembra che la compagnia asiatica possa avere in mente una versione globale anche se al momento è ancora tutto molto nebuloso.

vivo NexPay potrebbe essere il nuovo sistema di pagamento in mobilità

Un bel po' di tempo fa il sistema vivo Pay, insieme ad un Wallet, è stato avvistato in India sotto forma di marchio registrato. Comunque il tutto si è tradotto in un nulla di fatto e alla fine il sistema di pagamento del brand non è stato annunciato al di fuori dei confini cinesi. Forse vivo ha rinunciato ai suoi piani di “espansione”?

Stando ad una nuova certificazione avvistata in un database indiano sembrerebbe proprio di no. Il documento in questione riporta il marchio registrato vivo NexPay e ovviamente è impossibile non farvi venire in mente un nuovo sistema di pagamento, magari pensato appositamente per il mercato indiano (e quello internazionale, pensando in generale). Tra parentesi il nome è palesemente legato alla serie NEX di vivo, di cui si attende con hype l'arrivo del nuovo modello (il quale dovrebbe essere presentato verso fine anno ed avere dalla sua una selfie camera nel display).

Al momento i dettagli in merito a vivo NexPay sono ancora scarni: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

