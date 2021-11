DJI Mavic 3 ufficiale in Italia: è il miglior drone di sempre?

Come abbiamo imparato nel corso degli anni, non c'è brand più attento a come concepire un drone di DJI. E infatti, il nuovo modello DJI Mavic 3, appena approdato in Italia, si pone proprio come perfetta espressione dell'evoluzione della serie implementando numerose novità per il volo, la fotografia e per il divertimento aereo in generale.

DJI Mavic 3: tutto sul nuovo super drone

Caratteristiche

Mavic 3 è stato ridisegnato dalla punta alla coda per proseguire quanto di buono fatto da tutta la serie di droni, riconosciuta come una tra le più popolari al mondo. Dalle sue fotocamere Hasselblad con CMOS da 4/3 e con zoom ibrido 28x, ai suoi sensori di ostacolo omni-direzionali con una portata massima di 200 metri, alle sue batterie ridisegnate che forniscono un’autonomia di 46 minuti, Mavic 3 offre prestazioni di volo totalmente migliorate ed maggiore potenza per la creazione di contenuti.

L'hardware e il software aggiornati possono elaborare video in 5.1K a 50 fotogrammi al secondo con colori flessibili e sfumati, con una maggiore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione e supportare video 4K/120 fps per risultati di qualità superiore per le riprese in slow motion. C'è poi un'edizione migliorata, Mavic 3 Cine, che offre la codifica in Apple ProRes 422 HQ per un'elaborazione video più ricca, con un SSD interno integrato da 1 TB per l'archiviazione dei dati.

Inoltre, con il sistema di trasmissione DJI O3+, è possibile ottenere una trasmissione video stabile, fluida e chiara anche in condizioni difficili, come ad esempio quando si volta in un ambiente con forti interferenze di segnale. Grazie a questo sistema, si può ottenere un feed live a 1080p/60 fps.

Come nasce Mavic 3?

Queste le parole in merito al nuovo drone da parte di Ferdinand Wolf, direttore creativo DJI Europa: “Creare il Mavic 3 è stata un’impresa ardua per i nostri ingegneri, che hanno affrontato problemi tecnici complessi per raggiungere l'obiettivo che la serie Mavic ha sempre inseguito e raggiunto:realizzare immagini di qualità professionale e tecnologia di volo superba in un drone consumer compatto. Il risultato è incredibile. Mavic 3 consente agli utenti di realizzare scatti epici senza sacrificare dimensioni ridotte, prestazioni straordinarie, sicurezza di volo pervasiva e qualità dell'immagine superba. Siamo fiduciosi che questo drone stupirà gli appassionati di videografia e fotografia, così come le case di produzione professionali e gli operatori dei media in tutto il mondo“.

DJI Mavic 3 – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo drone DJI è disponibile in Italia sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, come Amazon che trovate qui sotto, in 3 diverse configurazioni con i seguenti prezzi:

La versione standard di Mavic 3 è disponibile ad un prezzo 2.119€ e include un Drone Mavic 3 × 1,Batteria di volo intelligente × 1, Radiocomando RC-N1 × 1, cavo per RC-N1 × 3, Caricabatterie × 1, Cover di stoccaggio × 1, Eliche (coppia) × 3 e altri accessori essenziali.

Mavic 3 Fly More Combo a 2.829€ e include un Drone Mavic 3 x 1, Batteria di volo intelligente x 3, Radiocomando RC-N1 x 1, Cavo per RC-N1 x 3, Caricabatterie x 1,Stazione di ricarica per batterie x 1, Cover di stoccaggio x 1, Eliche (coppia) x 6, Set di filtri ND(ND4/8/16/32), Borsa datrasporto convertibile x 1 e altri accessori essenziali.

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo a 4.839€, includendo un’unità SSD da 1 TB integrata, con supporto alla registrazione video in Apple ProRes 422 HQ e include i seguenti accessori: Drone Mavic 3 Cine × 1, Batteria di volo intelligente × 3, DJIRC Pro × 1, Caricabatterie × 1, Stazione di ricarica per le batterie × 1, Cover di stoccaggio × 1,Eliche (coppia) × 6, Set di filtri ND (ND4/8/16/32), Set di filtri ND (ND64/128/256/512), Borsa da trasporto convertibile, Cavo dati DJI Light Speed a 10 Gbit/s e altri accessori essenziali.

