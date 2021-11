Realme non teme concorrenza in patria: 10 milioni di smartphone venduti in meno di anno

Da qualunque mercato la si guardi, Realme è in perenne crescita nelle vendite. E pure in patria, dove sembrava leggermente “indietro” rispetto alle rivali Xiaomi, Honor, vivo e la casa madre OPPO, il brand in giallo ha ampiamente superato le aspettative raggiungendo il traguardo fissato per gli smartphone molto prima del tempo stabilito.

Realme: 10 milioni di smartphone, ma si punta al record di vendite nell'11.11

A celebrare questo traguardo è lo stesso brand su Weibo, che spiega come l'obiettivo dichiarato primo gennaio 2021 sia arrivato in appena 11 mesi, cioè i 10 milioni di smartphone venduti, con margini di crescita per quanto resta di quest'anno. Infatti, il Singles Day potrebbe dare lo scossone finale al mercato cinese da parte di Realme, che è forte dei modelli presentati finora, con la serie Q pronta a ripetersi rispetto a quanto successo con i modelli Q2 nel 2020.

Ma il brand con a capo Sky Li vuole guardare oltre alle semplici vendite mainstream e spingersi, quanto meno a provarci, a conquistare la fascia alta con top gamma di grande spessore. Questa volontà non è affatto nascosta e l'aver mostrato il prototipo con fotocamera sotto al display la dice lunga.

Prendersi la testa del mercato cinese può sembrare un'impresa, considerando proprio OPPO che è in testa con vivo, ma già fare numeri maggiori della principale rivale Redmi sarebbe un passo in avanti enorme, specie in fatto di tecnologie presentate.

