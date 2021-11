Samsung annuncia LPDDR5X: preparatevi a 64 GB di RAM su telefono

Era il 2018 quando Samsung annunciava lo standard LPDDR5 per il mondo degli smartphone, mentre adesso è arrivato il passaggio alla nuova tecnologia RAM LPDDR5X. Il mercato dei semiconduttori è da sempre un elemento strategico per il business della compagnia sud coreana. Se si guarda allo scorso anno, si è piazzata al secondo posto nel settore dietro a Intel, con una quota di mercato del 12,4% e un fatturato pari a oltre 60 miliardi di dollari. Se avete uno smartphone come Xiaomi 11 e 10, POCO F3 e F2 Pro, Samsung Galaxy S20, S21 e Note 20, OnePlus 9, 8 e 8T, OPPO Find X3 e X2 o Realme X50 Pro (per citarne alcuni), allora avete memorie Samsung di tipo LPDDR5. Vediamo quindi quali sono le novità del rinnovato standard presentato in queste ore.

Samsung presenta la rinnova tecnologia LPDDR5X: ecco come migliorano le RAM

Samsung Electronics ha annunciato di aver creato il primo banco di memoria RAM LPDDR5X per smartphone con processo produttivo a 14 nm. Un acronimo che sta per “Low Power Double Data Rate 5X”, pensata proprio per ottimizzare ancor di più i consumi, ancor prima che aumentare le prestazioni. Parliamo comunque di un modulo di memoria da 16 GB, quindi destinato a essere contenuto nelle schede tecniche dei più potenti telefoni di prossima generazione.

Le nuove memorie mobile RAM LPDDR5X di Samsung offrono velocità di elaborazione dei dati fino a 8,5 Gbps, con un aumento di 1,3 volte rispetto al limite di 6,4 Gbps con le LPDDR5. L'altra novità riguarda i consumi, come anticipato: grazie ai 14 nm, queste memorie arrivano a consumare il 20% in meno rispetto a quelle LPDDR5. E dato che stiamo parlando di un unico banco da 16 GB, sarà possibile arrivare ad avere fino a 64 GB di RAM.

È ancora presto per sapere quando la tecnologia RAM LPDDR5X entrerà in azione. Samsung ha annunciato che entro fine 2021 inizierà a collaborare con i produttori di chipset, Qualcomm in primis, per la loro introduzione nel mercato. Fra l'annuncio del 2018 e il debutto del primo smartphone con memorie LPDDR5 ci volle più di un anno, ma è possibile che questa volta se ne riparli prima. Vedremo se la serie Samsung Galaxy S22 sarà la prima a portarle al grande pubblico.

