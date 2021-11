Realme vuole superare i suoi limiti: 160W nel 2022?

Realme è ormai entrata in mood che punta ad accrescere il valore dei suoi dispositivi, specie gli smartphone. Questa evoluzione al rialzo passa da determinati fattori tecnici, che siano i materiali, oppure feature come la ricarica rapida, che la stessa Realme pare voglia portare a ben 160W.

Realme utilizzerà l'UltraVOOC 2.0 per una ricarica rapida a 160W?

Come nasce quest'indiscrezione in merito alla ricarica del brand affiliato a OPPO? Tutto parte dal leak di Digital Chat Station che spiega come gli smartphone Realme del 2022 saranno sicuramente molto più costosi, al pari di altri top gamma, per una serie di elementi hardware di fascia alta.

Tra questi, c'è sicuramente la ricarica ultra rapida. E se fino ad oggi sembrava dovesse essere a 125W, da un leak di Arsenal Jun apprendiamo che si potrebbe salire di potenza, fino a spingersi a ben 160W, grazie alla tecnologia UltraVOOC 2.0. Questo sarebbe davvero un boost non indifferente per un brand che passo dopo passo sta diventando sempre più prestante in prodotti e vendite.

E facendo caso al nome della tecnologia utilizzata, non è escluso che questa potenza possa arrivare anche sui flagship OPPO, visto che in merito a ricarica si rifanno tutti proprio alla VOOC, che ad oggi è “ferma” a 65W. Ovviamente, come altre cose già citate, le scopriremo nelle prossime settimane.

