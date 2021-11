Il nuovo proiettore smart di Xiaomi è il primo al mondo con Dolby Vision

Quando si parla di smart projector la casa di Lei Jun ne ha per tutti i gusti: c'è il nuovo modello 2 Pro, la versione Youth/Lite e ovviamente le soluzioni ultra low budget da YouPin (che fanno sempre piacere). Stavolta invece si sale di livello con Xiaomi Laser Cinema 2 4K, una soluzione top dotata di caratteristiche di tutto rispetto e – per la prima volta – del supporto Dolby Vision.

Xiaomi Laser Cinema 2 4K: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo proiettore smart

Design e caratteristiche

La nuova creatura di Xiaomi è un proiettore smart a corto raggio, in grado di restituire un'immagine fino a 100″ ad una distanza di soli 20 cm. Xiaomi Laser Cinema 2 4K è una soluzione pensata per fruire al meglio dei contenuti multimediali, senza rinunce: abbiamo una risoluzione massima in 4K, un contrasto di 3.000:1, una luminosità di 2.400 ANSI lumen ed un sistema a doppio speaker da 15W. Completano il quadro il supporto Dolby Atmos, un processore MediaTek a 64 bit fino a 1.9 GHz e l'interfaccia proprietaria MIUI for TV.

Come anticipato in apertura, il nuovo proiettore laser di Xiaomi è il primo al mondo dotato del supporto alla tecnologia Dolby Vision, in grado di restituire un'immagine nitida e con un alto livello di dettaglio, luminosa, ricca di colori e con un contrasto equilibrato.







Concludiamo con la presenza di un telecomando, di 3 porte HDMI 2.0, 2 USB 2.0, un ingresso SPDIF ed uno LAN, senza contare poi anche il supporto ai comandi vocali tramite XiaoAI.

Xiaomi Laser Cinema 2 4K – Prezzo e disponibilità

Il nuovo proiettore smart Xiaomi Laser Cinema 2 4K è stato appena lanciato in Cina e viene proposto al prezzo di circa 1.755€ al cambio attuale, ossia 12.999 yuan. Al momento la commercializzazione è prevista in patria e non sappiamo se e quando arriverà anche inversione Global.

