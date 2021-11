Realme Pad ufficiale in Italia: il primo tablet del brand è qui!

Il primo tablet del brand arriva in Italia (insieme al modello GT Neo 2): Realme Pad vuole conquistare la fascia media con uno schermo ampio e votato alla multimedialità ed una scheda tecnica solida. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità targata Realme!

Realme Pad arriva in Italia: finalmente il primo tablet del brand è qui!

Similmente a quanto visto con il lancio in patria, il Realme Pad presentato in Italia arriva con le medesime caratteristiche. A differenza dei competitor Realme ha deciso di puntare alla fascia media con un terminale economico ed accessibile, puntando sul risparmio (anche in vista di eventuali promozioni). Il terminale monta un ampio display LCD da 10.4″ con risoluzione WUXGA+ (2000 x 1200 pixel), con un rapporto quindi poco oltre i 16:10. Dotato di un peso di 440 grammi e di uno spessore di 6.9 mm, il tablet arriva con una scocca metallica che contribuisce a dare l'impressione di avere tra le mani un modello top.

Il comparto tecnico si basa sul processore Helio G80 di MediaTek, accompagnato da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage. La batteria è un'unità da 7.100 mAh mentre il resto delle caratteristiche offre una configurazione Quad Speaker, una fotocamera da 8 MP con grandangolo e l'interfaccia Realme UI for Pad.

Il nuovo Realme Pad debutta in Italia al prezzo di partenza di 239€, per la versione da 3/32 GB. I modelli superiori da 4/64 GB e 6/128 GB vengono proposti invece a 259€ e 289€. Il tablet sarà acquistabile sul sito ufficiale ed Amazon ma per ora non abbiamo ancora dettagli in merito alla disponibilità. Non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Per quanto riguarda invece Realme Book, il notebook del brand arriverà in Italia ma per ora manca ancora una data.

Intanto, per tutti i dettagli di Realme Pad, qui trovate il nostro approfondimento dedicato al primo tablet del brand.

