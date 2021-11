ZTE Axon 30 Black Friday: la fotocamera sotto al display ad un prezzo imbattibile

La voglia di novità, almeno nell’ambito smartphone, è sempre più impellente nell’immaginario degli utenti e ZTE questo lo sa molto bene. Per questo lo ZTE Axon 30 (dotato di fotocamera sotto al display) e Axon 30 Ultra in super offerta per il Black Friday 2021 sono sicuramente le soluzioni da valutare se cercate un nuovo dispositivo di grande spessore.

Perché ZTE Axon 30 e 30 Ultra sono gli smartphone in offerta da comprare al Black Friday

Seppur vero che i nuovi flagship ZTE non saranno gli unici smartphone in sconto, le loro qualità li renderanno sicuramente i dispositivi da non perdere durante il periodo del Black Friday. Se partiamo dall’Axon 30, viene rinnovata la tecnologia proprietaria per la fotocamera sotto al display, che quest’anno è ancora più performante, grazie ad un processo a 7 strati che ne migliorano la resa e rende il sensore pressoché invisibile. Ma Axon 30 non è solo questo: il chipset Snapdragon 870, il display da 6.92” AMOLED con refresh rate a 120 Hz, l’ampia memoria disponibile e soprattutto il comparto fotocamera con sensore principale da 64 MP, lo rendono lo smartphone adatto per gaming e multimedialità ai massimi livelli senza dover spendere cifre enormi.

Per chi cerca invece il top in quanto a prestazioni, sia tecniche che fotografiche, è inevitabile guardare a ZTE Axon 30 Ultra. Con il suo chipset Snapdragon 888, un altissimo refresh rate a 144 Hz adattivo per il display dai bordi curvi e soprattutto un mega comparto fotografico con tre sensori da ben 64 MP, tra cui il sensore grandangolare più potente sul mercato ed il sensore di profondità “Super Human” da 35 mm, anch’esso al top della categoria. Chicca finale, il teleobiettivo periscopiale con Zoom ottico 5x. Insomma, non avrete altro da chiedere da uno smartphone.

Ma perché sono gli smartphone da comprare al Black Friday? Perché dal 15 al 29 novembre 2021, sullo store del brand Axon 30 vi costerà solo 449$ accompagnato da un super bundle che racchiude uno speaker Bluetooth portatile, una cover ed una pellicola protettiva, per un risparmio totale di 116.8$. Non finisce qui però, visto che Axon 30 Ultra è in sconto di ben 200$ andando a costare solo 549$!

