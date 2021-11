POCO M4 Pro 5G ufficiale in Italia: stile accattivante e giovanile ad un prezzo super

Lo smartphone dell'indipendenza del brand fu proprio il precedente M3 ed ora a distanza di un anno da un evento così significativo per la compagnia il testimone passa a POCO M4 Pro 5G, nuovo arrivato che promette prestazioni da non sottovalutare ed arriva ad un prezzo per tutte le tasche.

POCO M4 Pro ufficiale: il nuovo budget phone 5G arriva in Italia

Il nuovo arrivato della serie M è stato protagonista di leak e indiscrezioni ed ora è finalmente ufficiale in Italia. POCO M4 Pro 5G arriva con un design iconico ed uno stile unico, tipico dell'ex compagnia di Xiaomi; inoltre il dispositivo è acquistabile anche nella colorazione gialla, un vero e proprio marchio di fabbrica per POCO. Cornici fini, design leggero da 195g, corpo sottile da 8.75mm e sensore di impronte digitali laterale ridisegnato: gli appassionati del brand lo adoreranno.





A muovere il tutto abbiamo il chipset Dimensity 810 di MediaTek, soluzione a 6 nm accompagnata da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.2 e dotata di due core Cortex-A76 fino a 2.4 GHz (con sei core Cortex-A55). La parte grafica è affidata alla scheda Mali-G57 MC2 a 1068 MHz. Ovviamente non manca un modem 5G integrato, insieme al supporto per il Dual 5G Standby.

Frontalmente abbiamo un display LCD da 6.6″ con risoluzione Full HD+ con un refresh rate dinamico a 90 Hz e dotato di un foro per la selfie camera. Combinando il display con il doppio speaker, POCO M4 Pro 5G punta forte sul comparto multimediale, sia per godere di video che durante il gioco. Ma i benefici per i gamer non finiscono qui: il motore lineare X-axis di POCO offre un feedback aptico che vibra in base alle azioni di gioco.

Il nuovo arrivato è il primo smartphone della serie M a montare la tecnologia di ricarica veloce 33W Pro. Alimentato da un caricatore 33W, presente nella scatola, lo smartphone carica completamente la sua batteria da 5.000 mAh al 100% in soli 59 minuti.

Per concludere, POCO M4 Pro 5G offre un comparto fotografico di tutto rispetto per la sua fascia di prezzo, con un sensore da 50 MP e un modulo ultra-wide da 8 MP. In combinazione con una serie di feature creative della fotocamera come la Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse, qualsiasi filmato o foto può essere potenziato con immagini più chiare e paesaggi top. Anche gli autoscatti vengono resi più memorabili con i selfie panoramici, grazie alla fotocamera frontale da 16 MP.

Il nuovo POCO M4 Pro 5G è disponibile in Italia nelle tre colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow e nelle varianti da 4/64 GB e 6/128 GB. A partire dalle 00:00 dell'11 novembre, il dispositivo sarà acquistabile sul sito ufficiale a 229.9€ nella versione da 4/64 GB e al prezzo di 249.9€ nella variante da 6/128 GB. Nelle prime 24 ore, 5G sarà disponibile con un Early Bird Price: 199.9€ e 219.9€.

Infine vi segnaliamo che il dispositivo è già acquistabile sullo store Goboo, con spedizione dall'Europa ed un codice sconto dedicato!

Per tutti i dettagli sul nuovo arrivato vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

