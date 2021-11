POCO M4 Pro 5G continua la tradizione: arriverà anche in versione Yellow

Non sono passati troppi mesi dalla presentazione di POCO M3 Pro, ma a quanto pare l'esordio del nuovo POCO M4 Pro è dietro l'angolo. Dopo essersi concentrata sulla fascia low-cost con il lancio di POCO C31, il sub-brand partorito da Xiaomi si appresta a rinnovare anche la sezione mid-range. Vediamo quali dovrebbero essere le sue novità, fra caratteristiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 04/11: POCO M4 Pro 5G torna in nuovi (e presunti) render, questa volta nell'iconica colorazione Yellow. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display” qui sotto.

POCO M4 Pro prepara il suo debutto: tutte le novità previste

Design e display

Nonostante POCO M3 sia uno smartphone medio di gamma ha introdotto una linea estetica inedita ed ora il nuovo POCO M4 Pro eredita questo stesso stile. Il dispositivo presenta un modulo fotografico inserito all'interno di un pannello nero con il logo del brand. Se nel M3 Pro abbiamo avuto una soluzione “verticale”, in questo caso il design è ispirato al modello M3 base: la cover posteriore è essenzialmente invariata, fatta eccezione per il sistema di fotocamere che richiama quello presente a bordo del Redmi Note 11 cinese (lanciato poco tempo fa), confermando la natura di rebrand di POCO M4 Pro 5G. Di conseguenza, di seguito trovate i vari dettagli sulla base di questa considerazione.

1 di 4

Oltre a condividere le prime immagini, un portale asiatico ha pensato bene di offrire anche una panoramica sulle caratteristiche e le specifiche del device. Lo schermo di M4 Pro non cambia molto rispetto al suo predecessore: si parla quindi di un pannello IPS LCD da 6,6″ Full HD+ a 90 Hz, con campionamento del tocco a 240 Hz ed un foro per la selfie camera (da 16 MP). Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

1 di 3

Tornando al look del dispositivo, un nuovo render spuntato in rete ci mostra quella che dovrebbe essere la colorazione Yellow di POCO M4 Pro 5G. Ovviamente c'è il beneficio del dubbio e le immagini in questione (anche quelle trapelate nei giorni scorsi) potrebbero non essere veritiere. Tuttavia, conoscendo POCO di certo è assai probabile che troveremo anche una colorazione gialla (ormai vero e proprio marchio di fabbrica del brand partner di Xiaomi).

Hardware e fotocamera

Come prevedibile, POCO M4 Pro (21091116AG) porta avanti l'utilizzo di chipset MediaTek con una soluzione Dimensity 810 (attingendo dal Redmi Note 11 cinese). Lato memorie si parla di almeno 4/6/8 GB di RAM LPDDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2.

Per quanto riguarda la batteria dovremmo trovare un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W: quest'ultimo dato è stato anche confermato dalla certificazione 3C del dispositivo.

Il comparto fotografico avrebbe dalla sua una Dual Camera da 50 + 8 MP. Non mancherebbero poi due speaker, il sensore IR, un ingresso mini jack per le cuffie e Android 11.

Di seguito trovate la presunta scheda tecnica completa, basata su quella di Redmi Note 11 cinese.

Scheda tecnica (presunta)

Display IPS LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 398 PPI, refresh rate AdaptiveSync a 90 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz

dimensioni di 163,56 x 75,78 x 8,75 mm per 195 g

sensore ID laterale e riconoscimento facciale 2D

SoC MediaTek Dimensity 810 a 6 nm

CPU octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55)

GPU ARM Mali-G57 MC2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 512 GB

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, ingresso mini-jack, USB Type-C, sensore IR

doppia fotocamera posteriore da 50+8 MP f/1.8 con grandangolare a 119°

selfie camera da 16 MP f/2.45

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5

POCO M4 Pro 5G – Prezzo e data d'uscita

Man mano che passano i giorni i dettagli in merito alle caratteristiche di POCO M4 Pro si fanno sempre più chiari: la compagnia ha confermato ufficialmente anche la data di presentazione. Il dispositivo debutterà sul mercato Global il prossimo 9 novembre e si tratterà dell'ultimo dispositivo della serie M in arrivo per il 2021.

Per quanto riguarda il prezzo, questo non si dovrebbe discostare molto dai 199,90€ di listino per M3 Pro in Italia ma ovviamente manca ancora una conferma da parte dell'azienda (e non ci sono ancora leak precisi).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu