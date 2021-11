Geekbuying Bonus Coupon: acquista un prodotto in offerta e risparmia!

Geekbuying continua la sua marcia di avvicinamento al Singles Day 2021 11.11 e lancia una nuova iniziativa, chiamata Bonus Coupon, che porta nuovi modi per risparmiare ai suoi utenti tramite le offerte. Infatti, acquistando un prodotto della selezione che trovate di seguito, riceverete un ulteriore Coupon da utilizzare per un periodo di tempo limitato.

Geekbuying Bonus Coupon: ecco i prodotti in offerta selezionati per l'iniziativa dello store

Tutte le condizioni per la promozione

Come abbiamo detto sopra, Geekbuying ci presenta determinati prodotti che, con il loro prezzo già super scontato, ci permettono di ottenere un Coupon fino a 100$. Ma quali sono questi articoli? Il primo è il robot aspirapolvere Roborock S7, con spedizione da Europa, che ci permette di ottenere uno sconto di 50$. Se guardate alla forma fisica, il tapis roulant ACGAM T02P, spedito da Italia, vi permette di risparmiare 10$, così come l'altro tappeto WalkingPad R2 (da Europa) che vi porta un Coupon di ben 100$.

Se guardate invece alla mobilità elettrica, il Ninebot MAX G30P vi regala uno sconto di 20$, mentre la Bezior M20 ve ne porta 15$, il monopattino Eleglide S1 Plus 10$ e la Fat Bike Himo Z20 12$. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta e sono tutti modelli con spedizione da Europa, quindi anche veloci ad arrivare. Ricordiamo però che questi Coupon ottenuti possono essere spesi fino al 17 novembre 2021. Se volete poi altri tipi di prodotto in offerta, nel box qui in basso, insieme agli articoli sopraelencati, trovate il link per la pagina principale dell'evento Geekbuying Bonus Coupon.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Geekbuying Bonus Coupon Opzione valida fino al 15 novembre 2021 Coupon utilizzabili fino al 17 novembre 2021 More Less Coupon fino a 100$

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli