OPPO Find X4 Pro senza segreti: un leak ne svela le specifiche

Forse non è un caso che, poche ore dopo il leak su OnePlus 10 Pro, ne arrivi uno riguardante OPPO Find X4 Pro. Non è più un mistero che le due compagnie siano strettamente collegate, specialmente da quando OnePlus ha ufficializzato il suo essere un sub-brand di OPPO. Pertanto ci aspettiamo che, come già accaduto con i modelli precedenti, ci siano dei punti in comune anche fra i top di gamma di prossima generazione. E così sembrerebbe, stando al post pubblicato su Weibo nel quale il leaker Digital Chat Station ci rivelerebbe la scheda tecnica del futuro capo esponente della famiglia Find.

Un leaker ci svela come dovrebbe essere fatto OPPO Find X4 Pro

Prendendo per buoni i dettagli fornitici da Digital Chat Station, lo schermo di OPPO Find X4 Pro non dovrebbe presentare grandi variazioni. È previsto un display da 6,7″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz, quasi sicuramente con la stessa tecnologia dinamica LTPO vista su Find X3 Pro. Ci aspettiamo anche il mantenimento del sistema Full-path Colour Management, vista la certa presenza di un pannello AMOLED HDR10+ a 10-bit.

Una feature praticamente scontata sullo smartphone è il SoC SM8450, cioè quello che vedremo presentato a breve come Snapdragon 8 Gen 1. Sarà un chip realizzato a 4 nm, con la nuova CPU Kryo 780 su base ARM v9 a 3,09 GHz, GPU Adreno 730 e fino a 12 GB di RAM LPDDR5X. Non ne viene specificato l'amperaggio, ma la batteria dovrebbe supportare una rinnovata ricarica rapida non a 150W, come vociferato in precedenza, bensì a 80W.

Infine, il leaker si sbilancia sulla fotocamera, che secondo lui sarebbe una tripla fotocamera da 50+50+13 MP. I due da 50 MP sarebbero lo stesso, cioè un sensore da 1/1,5″, forse lo stesso 50 MP che troviamo su Find X3 Pro, anch'esso da 1/1,56″. Ad affiancare primario e grandangolare ci sarebbe poi un teleobiettivo 2x (forse da 13, forse da 12 MP), quindi ancora una volta senza struttura periscopiale. Infine, la selfie camera sarebbe di nuovo un'unità da 32 MP.

