OnePlus Nord N10 e Nord CE si aggiornano: tutte le novità

Abbiamo scoperto come sarà fatto il futuro Nord N20, ma intanto il presente OnePlus Nord N10 sta ricevendo un nuovo aggiornamento assieme a OnePlus Nord CE. Entrambi gli smartphone sono ancora basati sulla OxygenOS 11, ma soltanto uno dei due riceverà il major update che è la OxygenOS 12. Nell'attesa che il grande aggiornamento arrivi, vediamo quali sono le novità dell'ultimo update.

Nuovo aggiornamento software per i due OnePlus Nord N10 e Nord CE

Ecco il changelog dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3 per OnePlus Nord N10:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a novembre 2021

Connettività Ottimizzata la stabilità della rete di comunicazione



Ecco, invece, quello della OxygenOS 11.0.11.11 per OnePlus Nord CE:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a novembre 2021 Risolti alcuni problemi noti e migliorata la stabilità



Entrambi gli aggiornamenti sono in fase di rilascio, perciò arriveranno nel corso di questi giorni sia su OnePlus Nord N10 che su Nord CE. Ma potete comunque scaricarli e installarli manualmente seguendo il nostro articolo dedicato. In alternativa, c'è questa guida che vi spiega come accelerare l'arrivo degli aggiornamenti sul vostro OnePlus.

