MediaTek Dimensity 2000 sbaraglia il record su Antutu

Sono mesi che si parla dell'arrivo del Dimensity 2000 e di come MediaTek voglia tornare a dire la propria anche nella fascia alta. Se paragonata con la storica rivale Qualcomm, la produzione di ultima generazione del chipmaker taiwanese non raggiunge i picchi della serie Snapdragon 8xx. Pur avendo creato la serie Dimensity, più pregiata di quella entry-level Helio, MediaTek non ha ancora creato un SoC che possa considerarsi un vero rivale di Snapdragon 888 e 888+. Ad oggi, quello più potente è il Dimensity 1200, il cui risultato Antutu attorno ai 700.000 punti è abbastanza lontano agli oltre 850.000 dello Snap 888+. Ma un nuovo leak ci suggerisce che la prossima soluzione high-end di MediaTek alzerà non di poco l'asticella in termini di potenza bruta.

Il Dimensity 2000 di MediaTek scalda i motori con un nuovo record Antutu

In queste ore, infatti, sta circolando in rete un benchmark che vedrebbe il MediaTek Dimensity 2000 superare il milione su Antutu. Siglato come MT6983, il SoC riuscirebbe a toccare 1.002.220 punti sulla versione V9.2.1 della celebre piattaforma di benchmarking. Non ci viene dato modo di vedere tutti i punteggi specifici, eccezion fatta di quello relativo alla CPU. Per il processore vediamo un punteggio 250.385, sopra alla media di 220.000 dello Snapdragon 888+. Ma il vero upgrade sembrerebbe essere più nella GPU che nella CPU, oltre che forse nelle prestazioni delle memorie.

Sulla base di quanto trapelato finora, il MediaTek Dimensity 2000 dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 4 nm da parte di TSMC. La CPU sarebbe octa-core e così formata: 1 x 3,0 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510. La componente grafica sarebbe invece affidata all'inedita GPU ARM Mali-G710 a 10 core, mentre lato memorie ci aspettiamo il passaggio da LPDDR4X a LPDDR5 (per le nuove LPDDR5X dovrebbe essere necessario attendere).

