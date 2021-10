Snapdragon 898 vs Dimensity 2000: specifiche a confronto

La sfida fra MediaTek e Qualcomm per essere il più grande chipmaker per gli smartphone Android e si sta riaccendendo in vista di Snapdragon 898 e Dimensity 2000. A fine 2020 c'è stato lo storico sorpasso da parte della compagnia taiwanese in sfavore della rivale statunitense, confermato anche nel 2021. Allo stesso tempo, Qualcomm ha ancora il primato quando si parla di prestazioni nella fascia alta. Da parte di MediaTek non c'è un vero e proprio corrispettivo a soluzioni high-end come lo Snapdragon 888 e il successivo 888+. Certo, il Dimensity 1200 è comunque un SoC solido, ma che ambisce più alla fascia medio/alta, su smartphone come Xiaomi 11T, Realme GT Neo 2T e OnePlus Nord 2.

Qualcomm e MediaTek: Snapdragon 898 e Dimensity 2000 sono all'orizzonte

Questo divario sembra che sarà colmato proprio con il lancio del MediaTek Dimensity 2000, cioè quello che si prospetta sarà il diretto rivale dello Snapdragon 898 di Qualcomm. E lo si evince già dal fatto che il chipmaker avrebbe deciso di bypassare il processo produttivo a 5 nm in favore di quello a 4 nm di prossima generazione. Ma questa non sarebbe l'unico punto in comune fra i due SoC, almeno stando agli ultimi rumors:

Snapdragon 898 Dimensity 2000 Processo produttivo Samsung 4 nm TSMC 4 nm Mega Core 1 x 3,0 GHz Cortex-X2 1 x 3,0 GHz Cortex-X2 Large Core 3 x 2,5 GHz ? 3 x 2,85 GHz Cortex-A710 Small Core 4 x 1,79 GHz ? 4 x 1,8 GHz Cortex-A510 GPU Adreno 730 Mali-G710 MC10 Modem Snapdragon X65 MediaTek M80

Qualcomm e MediaTek avrebbero quindi optato per un processo a 4 nm, ma con una differenza non di poco conto. Lo Snapdragon 898 sarebbe prodotto da Samsung, mentre il Dimensity 2000 da parte della sempre taiwanese TSMC. Finora TSMC ha spesso dimostrato di saper fare di meglio sotto questo profilo, con un processo produttivo più parco in termini di consumi e temperature. Se sarà così anche con la prossima generazione, MediaTek potrebbe avere un vantaggio niente male.

In termini di prestazioni, la CPU dei due chip non sembra avere particolari variazioni, se non per qualche differenza nelle frequenze intermedie. Fatto sta ambo i SoC godrebbero dei nuovi core ad alte prestazioni Cortex-X2, anche se Qualcomm dovrebbe rivisitarli con l'architettura proprietaria Kryo. Se lato CPU non dovrebbero esserci novità rilevanti, lato GPU sarà interessante valutare se la Mali-G710 del Dimensity 2000 sarà all'altezza della Adreno 730 dello Snapdragon 898. Più volte in passato Qualcomm ha mostrato i muscoli, con prestazioni grafiche superate solamente dai chip Apple.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu