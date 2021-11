Redmi Note 11 vende come il pane: Xiaomi festeggia con un teardown

Stiamo iniziano a scoprire come sarà fatta la variante italiana, ma nel frattempo Redmi Note 11 sta riscuotendo un grosso successo in termini di vendite. La nuova serie mid-range è arrivata sugli scaffali in madre patria a inizio mese ed è bastato pochissimo tempo affinché la community lo acquistasse a palate. Come annunciato ufficialmente dalla stessa Xiaomi, in un'ora ha venduto più di 500.000 unità della famiglia Redmi Note 11.

Boom di vendite per Redmi Note 11, curiosi di scoprire com'è fatto dentro?

Un successo quasi telefonato, per una delle serie di smartphone più vendute nella storia della telefonia. Se si escludono gli ultimi modelli targati Redmi Note 11, infatti, Xiaomi ha dichiarato di aver superato gli oltre 240 milioni di Redmi Note venduti in tutto il mondo. E se si considera che fino a Redmi Note 5 l'azienda li vendeva ufficialmente soltanto in Cina, è un traguardo decisamente considerevole.

Oltre al succitato traguardo, Xiaomi ha confermato di aver venduto 312 milioni di dollari di prodotti in soltanto 105 secondi nei giorni antecedenti all'odierno Singles Day 11.11. In meno di un'ora, le vendite sono progressivamente salite fino al traguardo di oltre 600 milioni di dollari.

Per celebrare questo successo di vendite, Xiaomi ha rilasciato un teardown ufficiale che vede protagonista lo “svisceramento” di Redmi Note 11 Pro+. Vi ricordiamo che il modello non plus ultra della serie si caratterizza per uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, MediaTek Dimensity 920 5G, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, tripla fotocamera da 108+8+2 MP, selfie cam da 16 MP, speaker stereo e batteria da 4.500 mAh con ricarica a 120W.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli