Xiaomi Mi TV 4S: a questo prezzo è la smart TV da avere e c’è anche il nuovo digitale terrestre!

Siete alla ricerca di una smart TV, ovviamente con il supporto al nuovo digitale terrestre, e puntate al risparmio? Anche in questo caso la compagnia di Lei Jun ha la soluzione perfetta per tutte le esigenze: Xiaomi Mi Smart TV 4S 43″ scende ad un prezzo super goloso dall'Europa grazie a questo nuovo codice sconto.

Codice sconto Xiaomi Mi Smart TV 4S 43″: come risparmiare grazie a Banggood

Per quanto riguarda le caratteristiche di Xiaomi Mi Smart TV 4S in versione da 43″, si tratta di un modello con risoluzione 4K, supporto HDR, audio Dolby e DTS-HD ed un processore Quad-Core a 64 bit (per la massima fluidità). Il corpo è realizzato in metallo con cornici ottimizzate su tre lati. Ovviamente si tratta di una soluzione Android TV, con tanto di Chromecast integrata, DVB-T2/C, controlli vocali tramite Google Assistant e connettività Wi-Fi Dual Band e BT 4.2.

La Xiaomi Mi Smart TV 4S da 43″ è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo super, con tanto di spedizione dall'Europa. Oltre al codice dovrete anche riscattare il buono sconto del 5% tramite questo link (fondamentale per avere il prezzo finale che trovate in basso). Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

