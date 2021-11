La serie Redmi K50 sarà al top: Xiaomi punterà forte anche sul display

Si torna a parlare di Redmi K50 e K50 Pro, questa volta con alcune novità riguardanti il display. La prossima serie della costola di Xiaomi dovrebbe avere dalla sua degli schermi top: un ennesimo balzo in avanti per quanto riguarda la qualità della gamma!

Redmi K50 e K50 Pro avranno display super, secondo questo nuovo leak

Le indiscrezioni spuntate finora riportano di un display intorno dai 6.7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz; si parla anche del ritorno del lettore d'impronte digitale sotto lo schermo, così come di un punch hole posizionato al centro dello schermo. Nelle scorse settimane si è già parlato della possibilità di avere un Redmi K50 Pro (o Pro+) dotato di un pannello con risoluzione 2K+, ma ora le cose si fanno leggermente più tangibili (anche se restiamo comunque nel campo dei leak).

L'insider DigitalChatStation, sempre attendo quando si parla di novità in salsa Xiaomi, ha riportato un'immagine che dovrebbe provenire dalla pianificazione interna di Redmi in merito ai nuovi prodotti in arrivo. Tra le caratteristiche spuntano alcune decisamente interessanti: si legge di uno schermo LCD con valutazione A+ da DisplayMate, di un pannello OLED E6 e soprattutto di una soluzione con risoluzione 2K. Inoltre si parla anche di un chip indipendente dedicato allo schermo.

Probabilmente si tratta di dettagli relativi al futuri Redmi K50 e K50 Pro, che andrebbero a “confermare” la presenza di un display migliorato rispetto all'attuale generazione (la serie K40 monta pannelli AMOLED E4 Full HD+).

Volete saperne di più sulla gamma Redmi K50? Qui trovate il nostro approfondimento con tutte le indiscrezioni trapelate finora!

