I migliori robot di Ecovacs da COMPRARE in sconto al Black Friday

Avendo ormai, quasi in ogni casa, dispositivi intelligenti pensati per la pulizia in piena autonomia, ci si chiede sempre quale robot aspirapolvere comprare, ma soprattutto quale si adatti meglio alle nostre esigenze. Una soluzione, anzi più soluzioni, ce le dà Ecovacs, che ci mostra quali robot vacuum del brand acquistare per il Black Friday 2021.

Quali robot aspirapolvere Ecovacs comprare per il Black Friday?

Ecovacs Deebot N8

Quali sono i modelli Ecovacs da tenere in considerazione? Sostanzialmente due ed entrambi facenti parte della serie Deebot N8. Partendo dal primo, cioè l'N8 base, abbiamo un dispositivo sia aspirapolvere che lavapavimenti, grazie ad un serbatoio da 240 ml. Il tutto viene svolto da un prodotto con spessore più contenuto ma non per questo meno intelligente e potente.

Infatti, riusciamo ad avere non solo una potenza d'aspirazione da 2.300 Pa, ma anche una mappatura molto precisa della nostra casa e soprattutto può arrivare su qualsiasi tipo di pavimento superando gli ostacoli senza problemi grazie alle sue ruote rinforzate. Inoltre, il tutto è regolabile tramite applicazione disponibile sia per iOS che per Android. Tutto questo con un forte rapporto qualità/prezzo a farla da padrone. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione completa.

Ecovacs Deebot N8+

Se cercate però un prodotto superiore ma comunque accessibile, Ecovacs Deebot N8+ può essere ciò che fa per voi. Questo perché a differenza del fratello minore, è dotato di una base di svuotamento automatico, che permette quindi di pulire il pavimento senza fare il minimo sforzo.

Anch'esso, come N8, è dotato di un serbatoio da 240 ml che permette quindi utilizzare le sue proprietà di lavapavimenti. A renderlo un prodotto di livello superiore, oltre alla già citata base, è sicuramente il sistema di mappatura quattro volte più sviluppato e dotato di tecnologia ToF. Se volete sapere maggiori dettagli in merito, vi lasciamo la recensione del modello in questione.

Dove comprare i robot Ecovacs?

Dopo avervi mostrato i punti salienti dei due robot Ecovacs Deebot N8 e N8+, andiamo a parlare di dove comprare questi due modelli. In occasione del periodo che ci porterà al Black Friday 2021, potete acquistarli sullo store di Amazon grazie a dei codici sconto dedicati e che trovate nei box in basso. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

