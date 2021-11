ACGAM B1-402: tenersi in forma costa meno al minimo storico da Italia

Con la nuova esplosione del mercato dei tapis roulant, averne uno in casa ora è molto semplice. Ma se non volete spendere una cifra troppo alta, una soluzione può essere il tapis roulant ACGAM B1-402, che è ora disponibile in offerta lampo su Geekbuying al prezzo minimo storico con spedizione dall'Italia.

Minimo storico ACGAM B1-402: il tapis roulant è in offerta lampo su Geekbuying

La struttura del tapis roulant B1-402 è ampia e permette di eseguire esercizi in maniera confortevole, ma non solo per il tappeto, ma anche per ciò che comprende in fatto di feature accessorie. La prima è la presenza di speaker Bluetooth integrati, con cui potete ascoltare musica. Inoltre, è possibile utilizzare il frame di supporto come appoggio per lo smartphone e soprattutto utilizzare il laccio protettivo per una maggiore sicurezza.

Oltre a tutto questo, è possibile utilizzare questo tapis roulant ACGAM con un telecomando da remoto, mentre potete monitorare il vostro allenamento tramite il display LED. La velocità massima raggiungibile è 6 km/h e la capacità è fino a 100 kg.

Trovate il tapis roulant ACGAM B1-402 in offerta lampo su Geekbuying al prezzo minimo storico e soprattutto con la spedizione dai magazzini italiani dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

