Mi MIX Fold: più del 50% degli acquirenti non sono clienti Xiaomi

Nonostante si parlasse di una sua commercializzazione in Italia, Xiaomi Mi MIX Fold non è mai usciti dai confini della Cina. La stessa sorte che è toccata a Xiaomi MIX 4 e il motivo è sostanzialmente lo stesso: sono prodotti sperimentali e quindi difficili da produrre nonché particolarmente costosi. Il pieghevole Xiaomi viene venduto in Cina a partire da circa 1.200€, una cifra che qua in Europa si sarebbe convertita attorno ai 2.000€. Un costo che si sarebbe rivelato troppo alto per una compagnia che vende molto ma guadagna poco, data la forte dipendenza dal marchio low-cost Redmi.

Per il momento, quindi, è Samsung a dominare il mercato dei pieghevoli, specialmente in occidente dove ha praticamente il monopolio vista l'assenza di alternative. Al contrario, in Cina pare che Xiaomi Mi MIX Fold sia stato particolarmente gradito in termini di vendite, andando subito sold out al lancio. Certo, parliamo di un sold out su poche migliaia di unità, ma quello di cui oggi vi voglio parlare è un'interessante statistica di vendita. I dati provengono direttamente dal profilo Weibo del vice presidente Chang Cheng, pertanto sono ufficiali e non un'ipotesi di mercato.

Xiaomi ci mostra le statistiche di vendita per il suo primo pieghevole Mi MIX Fold

Trattandosi di un prodotto primo nel suo genere da parte di Xiaomi, perciò sperimentale e costoso, ci si aspetterebbe che Xiaomi Mi MIX Fold sia stato acquistato per la maggior parte dai cosiddetti Mi Fan. In realtà, sulla base dei dati pubblicati da Chang Cheng, scopriamo che la maggior parte di chi l'ha acquistato era un cliente Huawei. Più del 35% di chi ha comprato Xiaomi Mi MIX Fold possedeva uno smartphone Huawei in precedenza. In seconda posizione troviamo invece i clienti Xiaomi al 22,88%, mentre subito sotto al terzo posto ci sono ex clienti Apple al 20,26%. Scendendo dal podio le statistiche si fanno più frammentate: Samsung al 6,20%, OPPO al 3,87%, Realme al 3,34%, vivo all'1,64% e tutti gli altri brand al 6,49%.

Questi dati ci raccontano una storia interessante e che si divide in due filoni separati. Possiamo ipotizzare che gli ex clienti Huawei abbiano deciso di acquistare Xiaomi Mi MIX Fold per due motivi: il primo, quello più banale, è che il marchio Huawei sta sparendo, i suoi smartphone non sono più così diffusi sul mercato e Xiaomi è una delle aziende che più ha capitalizzato sulla sua dipartita. In seconda battuta, negli ultimi anni Huawei ha raccolto sotto la sua ala tutti gli appassionati di tecnologia, con top di gamma pionieristici e all'avanguardia. Una voglia di avanguardia che, visto l'attuale corso di Huawei, può essere soddisfatta da un prodotto come Xiaomi Mi MIX Fold.

Per quanto riguarda Apple, invece, l'ipotesi è che chi è passato da iPhone al pieghevole Xiaomi l'abbia fatto per la voglia di provare qualcosa di totalmente nuovo, sia nel software che nell'hardware. Chissà se mai Apple si deciderà a fare altrettanto e a presentare al pubblico una sua declinazione di pieghevole.

