Recensione Annke C800: 4K H.265+ per la sicurezza DOMESTICA!

Ormai il tema della videosorveglianza è sdoganato, e dopo aver visto e approfondito insieme alcuni aspetti di base sulla videosorveglianza nelle nostre recensioni precedenti dei prodotti di Annke (e non solo), oggi è il caso di approfondire la nuova C800 di Annke, una telecamera IP in grado di registrare video in 4K con codec H.265+ e molto altro.

Recensione Annke C800

Contenuto della Confezione

Come spesso accade in questa tipologia di prodotti, il contenuto della confezione è molto limitato. All'interno del box, infatti, è presente:

Annke C800

Manuale di installazione e uso

Viti per il fissaggio a muro con relativo schema di foratura

Design e Materiali

Realizzata con un corpo in metallo verniciato di colore bianco, la Annke C800 è un prodotto premium e questo lo si nota non appena prendete in mano la camera la prima volta.

Il suo corpo è robusto e il peso è piuttosto importante, circa 410 grammi; la telecamera non ha la solita forma a “siluro”, ma è più rotondeggiante ed ha la possibilità di muoversi sull'asse Y, ma solo manualmente e non in modo automatico.

La regolazione della telecamera non è motorizzata ed necessario posizionare la lente in modo manuale durante il montaggio e stringere le apposite viti. Come gli altri prodotti di Annke, la C800 è certificata IP67 e può funzionare in condizioni praticamente estreme, l'azienda assicura performance ottimali da -30 gradi fino a circa 60 gradi esterni (due temperature piuttosto improbabili, tra l'altro).

La grande scoperta su questa Annke C800 è aver trovato uno slot per la MicroSD nella parte posteriore, accanto ad un tasto di reset: vi spiego più avanti i pro di questa presenza.

Sulla parte a muro, invece, c'è una ghiera che si ruota per permettervi un fissaggio a muro più libero e senza troppi vincoli: sono richieste tre viti per un fissaggio solido e resistente e le potete trovare direttamente nella confezione di vendita.

Installazione, configurazione e monitoraggio

Abbiamo già approfondito più volte il discorso relativo la configurazione delle telecamere di tipo PoE e di quanto sia consigliabile utilizzare un NVR per poter sfruttare a pieno tutte le loro funzioni; in caso foste interessati all'argomento, nella recensione della NC400 e del Kit di videosorveglianza analogico trovate i modi per configurare un sistema di sorveglianza con NVR e DVR.

Come anticipato prima, la C800 oltre ad essere nata e studiata per un sistema con alla base un NVR possiede anche uno slot MicroSD, una caratteristica assolutamente rara su prodotti di questa tipologia. Lo slot è utile per bypassare l'NVR e, quindi, registrare 24/7 con la sola telecamera e senza un sistema realmente strutturato.

Ora, i pro di questa soluzione sono senza dubbio la qualità video molto alta che la C800 ha rispetto le classiche telecamere smart che nascono per registrare su MicroSD, oltre la registrazione continua che è una funzione presente solo su queste telecamere più “professionali”; i contro, invece, sono comunque la necessità di cablare l'alimentazione ed il cavo di rete fino al vostro router, data l'assenza di un modulo wireless.

Personalmente non utilizzerei mai un prodotto del genere senza un NVR, sarebbe come comprare una Ferrari per poi installarci l'impianto a GPL: è chiaro il paradosso no? Ecco. Sappiate che può funzionare senza NVR, ma con delle limitazioni piuttosto grandi: potrete utilizzarla solo per registrare, che comunque non è poco ed è ciò che interessa a molti.

Caratteristiche Hardware e Qualità dell'immagine

Annke C800 possiede un sensore Sony IMX274 con obiettivo da 2.8mm, angolo di visuale pari a 124 gradi e capacità di registrare immagini con una risoluzione fino al 4K; la peculiarità di questo modello è il supporto al codec H.265+ che, rispetto ad H.264 e allo stesso H.265, permette alla telecamera di registrare video più lunghi con un peso minore e soprattutto un consumo minore di banda quando si accede alle telecamere in streaming da remoto.

Visione notturna con infrarossi attivi

Quella qui in alto è un fotogramma catturato dalla Annke C800 completamente al buio, senza luci di alcun tipo e con i soli infrarossi attivi: la qualità è molto alta e la visuale rimane buona e definita fino ad una distanza massima di circa 12-13 metri (anche se l'azienda assicura 30 metri, ma la realtà è diversa).

Luci accese, qualità delle immagini

Grazie alla tecnologia EXIR 2.0 con Smart IR la telecamera migliora uno di quelli aspetti critici su questa categoria di dispositivi, ovvero i problemi di sovraesposizione e sottoesposizione: come è evidente, la qualità delle immagini è alta sia senza luce che con una buona illuminazione.

Su questo modello manca la modalità notturna a colori, caratteristica che invece abbiamo trovato nel modello NC400 già recensito. Qui, inoltre, è presente un microfono con cancellazione del rumore ed in grado di registrare suoni fino a 6 metri; la qualità è buona, ma l'audio non è a due vie, quindi non potrete inviare dei “vocali” tramite lo smartphone, come si fa con molte delle telecamere smart sul mercato. Giusto per precisarlo, è possibile disattivare il microfono qualora non vogliate registrare l'audio.

Considerazioni e Prezzo

Annke C800 ha un costo di circa 75 euro (o poco meno, a seconda delle offerte) ed è disponibile in più varianti (o meglio, la sua parte fotografica è disponibile in più forme), con o senza microfono, con o senza protezione anti atti vandalici oppure a forma di siluro: il succo rimane lo stesso, la telecamera ha un buon rapporto qualità prezzo e delle buone funzioni, non ci piove.

Il mio consiglio è quello di spendere qualche euro in più ed affidarsi a qualche prodotto della serie Night Chroma (della stessa Annke, proprio come la NC400) così da avere oltre che il 4K anche la visione notturna a colori. Se il budget dovesse essere più contenuto, allora questa C800 senza microfono può costarvi meno di 70 euro, ed è un ottimo compromesso.

Ah, non dimenticate un NVR: risparmiate qualche euro sulle telecamere, ma non fate a meno dell'NVR.

