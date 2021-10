Il Black Friday di OnePlus arriva in anticipo, con sconti fino a 200€

Manca ancora un po' al Black Friday 2021, ma OnePlus ha deciso di portarsi avanti con le offerte: per festeggiare il mese del venerdì nero arriva una vagonata di sconti sui principali smartphone del brand, senza dimenticare anche cuffie e smartwatch. State pensando all'ultimo OnePlus 9 Pro? Allora tenetevi pronti perché potete risparmiare fino a 200€ sull'acquisto dell'ultimo super flagship!

Black Friday 2021: tutte le offerte su smartphone, smartwatch e cuffie OnePlus

Il sito ufficiale di OnePlus ha dato il via ai festeggiamenti in vista del Black Friday 2021: le offerte su smartphone, smartwatch e cuffie partiranno dal 29 ottobre e dureranno per tutto il mese di novembre (ovviamente salvo esaurimento). Tra i principali protagonisti ovviamente abbiamo sia il già citato 9 Pro che l'ex flagship 8T: entrambi i terminali vengono proposti con uno sconto fino a 200€ ma le promozioni non finiscono qui. Il fratello minore OnePlus 9 viene proposto a 150€ in meno sul prezzo di listino mentre il mid-range Nord (primissimo medio di gamma della casa cinese) scende a -130€.

Restando nella fascia media, le occasioni per risparmiare continuano anche con OnePlus Nord 2 5G: la mega versione da 12/256 GB è disponibile con uno sconto di 50€, similmente al modello Nord CE 5G. Ovviamente non poteva mancare un'occasione anche per OnePlus Watch: l'indossabile del brand – primo wearable OP per il nostro mercato – scende di 20€. Sconti anche per l'audio: le cuffie Buds Pro, Buds Z e Bullets Wireless Z sono tutte in promozione. Per concludere non potevano mancare gli accessori: zaini, marsupi, magliette, bottiglie, cover, pellicole e gadget sono disponibili con un risparmio del 50%. Per tutti i dettagli date un'occhiata allo store ufficiale di OnePlus: vi ricordiamo ancora una volta che gli sconti partiranno dal 29 ottobre e continueranno anche per novembre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu