Huawei Festival: garanzia estesa gratis, sostituzione batteria vantaggiosa e tante offerte!

Mentre il fine settimana di Halloween si avvicina, il colosso cinese ha deciso di cambiare rotta e non puntare su una promo a tema. Piuttosto arriva l'evento Huawei Festival, un'occasione per risparmiare su smartphone ed accessori ma anche per provare i vantaggi dei servizi offerte da Huawei, sia in termini di aftersales che per quanto riguarda Cloud, Music e Video. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa!

Huawei Festival: tutte le iniziative e le offerte, valide fino al 31 gennaio 2022

Per prima cosa la durata della promoziona Huawei Festival è decisamente lunga dato che la scadenza è fissata per il 31 gennaio 2022. Per tutto il periodo, chi possiede uno smartphone Huawei ancora in garanzia può ricevere un'estensione gratuita di 6 mesi, in modo da poter beneficiare di un'ulteriore protezione per il proprio dispositivo. Inoltre potrete effettuare la sostituzione della batteria in modo totalmente gratuito. Se invece il vostro terminale è fuori garanzia, ma lamentate problemi di batteria, sarà possibile sostituirla con una originale al prezzo di 39€.

CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI SULLA GARANZIA EXTRA

Le iniziative continuano: dal 28 ottobre al 21 novembre sarà possibile vincere il nuovo smartphone Huawei Nova 9 (fresco di lancio). Per partecipare all'estrazione finale basterà accedere all'app My HUAWEI con il proprio ID almeno una volta al giorno per 7 giorni consecutivi e partecipare al concorso fotografico “Next-Image 2021 Community Italia”.

Se invece siete interessati alle offerte su smartphone, indossabili, tablet e notebook, vi segnaliamo il nuovo codice sconto “AFESTIVAL“: questo coupon esclusivo permette di ottenere uno sconto del 10% su tutto il catalogo. In questo caso le offerte speciali saranno disponibili fino al 7 novembre.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLE OFFERTE

L'evento Huawei Festival continua con un'interessante promozione per provare i servizi Cloud, Video e Music: per tutto il periodo dell'iniziativa è possibile approfittare di uno sconto del 30% per sottoscrivere un abbonamento annuale e testare i servizi cloud, ascoltare musica senza limiti e guardare programmi televisivi, film e serie TV in qualsiasi momento.

