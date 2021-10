iQOO U5 punta alla sfida con Redmi Note 11 e Honor X30i

Grande fermento in merito alle presentazioni degli ultimi mesi del 2021 per iQOO. Se in procinto sembrano esserci i presunti modelli Neo 5s e 6 SE, manca all'appello la nuova espressione della serie U, quella più economica. Questo potrebbe cambiare grazie alle prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche, il prezzo e l'uscita del prossimo iQOO U5.

iQOO U5: cosa sappiamo ad oggi?

Possibili specifiche tecniche

Con la serie U ci eravamo lasciati con il modello U3x, smartphone low budget 5G con Snapdragon 480, che faceva da contraltare all'U3 dotato invece di Dimensity 800U. E anche con iQOO U5 pare si faccia affidamento su un chipset 5G Mediatek, precisamente il Dimensity 810, che in Cina è ora presente sui nuovi Redmi Note 11, Honor X30i, Realme V11s ed il cugino vivo Y71t. Di conseguenza, è facile pensare che la competizione stia tutta nel prezzo con questi modelli appena citati.

Purtroppo, oltre a questa indiscrezione, la leaker Arsenal Jun non ha dato ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, ma non appena ne sapremo di più, lo riporteremo.

iQOO U5 – Possibile data di uscita e prezzo

Dal leak sopracitato, non abbiamo appreso solo il chipset pensato per questo U5 ma anche alcuni indizi in merito alla possibile data di uscita. L'insider si sbilancia dichiarando che questo modello più economico vedrà la luce prima che finisca il 2021, quindi è facilmente ipotizzabile che dicembre sia il mese stabilito per la sua presentazione. Quanto al prezzo, facendo semplici ipotesi, possiamo guardare al fatto che possa costare non più di 180€ al cambio, come i suoi competitor.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu