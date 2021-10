iQOO Neo 6 SE potrebbe essere il primo smartphone con Snapdragon 778G+

Per il mese di novembre è atteso il lancio del modello Neo 5s, dispositivo che dovrebbe essere il primo dotato di Origin OS 2. Tuttavia ci sarebbe anche un'altra novità in dirittura d'arrivo e anche in questo caso potrebbe trattarsi di una prima volta per la costola di vivo: iQOO Neo 6 SE potrebbe essere il primo dispositivo dotato di uno degli ultimi chipset Qualcomm (freschi di lancio).

iQOO Neo 6 SE: che cosa sappiamo finora

La prime indiscrezioni in merito a questo dispositivo ci arrivano da un noto leaker cinese: stando a quanto rivelato, inizialmente l'azienda era al lavoro su iQOO Z5 Pro. Al momento la serie Z5 conta un modello base e la versione budget Z5x ma a quanto pare non ci sarà una variante potenziata. L'insider svela che il dispositivo arriverà sul mercato asiatico come iQOO Neo 6 SE, con cambio di nome che lo colloca in tutt'altra famiglia.

La caratteristica principale del nuovo dispositivo sarà il chipset: il futuro Neo 6 SE sarà tra i primi smartphone ad aver a bordo il nuovo Snapdragon 778G+ di Qualcomm; potrebbe anche essere il primo terminale ad arrivare con questa soluzione, ma per il momento non ci sono ancora certezze. E infatti il dispositivo è totalmente sconosciuto (a parte il nome e il processore).

Nel momento in cui scriviamo vivo non ha ancora confermato l'esistenza di iQOO Neo 6 SE. Inoltre mancano dettagli sul possibile prezzo di vendita e sulla data di presentazione; non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

