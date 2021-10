Huawei ha realizzato un giubbotto smanicato riscaldante

Chi ci segue da qualche anno, saprà che abbiamo avuto a che fare già con abiti riscaldanti, ma questi ultimi venivano dall'universo Xiaomi YouPin. Ma se ci fosse un altro brand del genere a realizzare questo tipo di prodotti? Come nel caso di Huawei, che nella sua Smart Selection ha inserito un giubbotto smanicato riscaldante, ad un prezzo tutto sommato interessante.

Huawei Smart Selection Kulax: tutto sul nuovo giubbotto riscaldante

Come si può vedere dalle immagini, il giubbotto Kulax è uno smanicato dallo stile sportivo che ben si adatta molto bene all'abbigliamento casual, ma sono le sue funzioni a renderlo un prodotto accattivante.

Infatti, esso adotta una tecnologia di riscaldamento al grafene, con un diaframma di tale materiale integrato, che permette di riscaldare l'indumento in soli 3 secondi dopo l'accensione rilasciando onde a infrarossi lontani dai 6 ai 14 μm, che le cellule assorbono al fine di migliorare la microcircolazione.

Ovviamente, non manca un sistema di controllo della temperatura intelligente, con monitoraggio costante NTC, diviso in tre modalità: alto, medio e basso. Il tutto su può regolare tramite un interruttore tenendolo premuto per 3-5 secondi. Essendo smart, il giubbotto è collegabile con Huawei HiLink.

Il nuovo giubbotto smanicato Huawei Smart Selection Kulax arriva in Cina sullo store del brand ad un prezzo di circa 44€ (329 yuan). Purtroppo non sappiamo se questo prodotto arriverà in Occidente tramite importazione su AliExpress o Banggood, ma ci riserviamo la speranza di trovarlo tra qualche tempo.

