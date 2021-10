Il bollitore multifunzione smart di Xiaomi è perfetto per gli amanti del tè

Se da un lato ci prepariamo all'inverno con una comoda stufetta per riscaldare la nostra scrivania (per lavorare o studiare senza cedere al gelo nemmeno per un attimo), dall'altro è bene accompagnare il tutto con una buona bevanda calda. Se siete appassionati di tè allora di certo adorerete il bollitore multifunzione Xiaomi Smart Electric Skillet Kettle, una soluzione allettante lanciata un po' di mesi fa, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Xiaomi Smart Electric Skillet Kettle è il bollitore multifunzione potente e completo

Caratterizzato da un design minimale, essenziale e nel perfetto stile della casa cinese, il bollitore multifunzione Xiaomi Smart Electric Skillet Kettle arriva con uno stile inconfondibile e non rinuncia a qualche chicca tech. Per prima cosa si tratta di un prodotto smart, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app di Xiaomi (e grazie alla connettività wireless); inoltre la base ospita un display OLED, affiancato da controlli touch. La capienza del contenitore è di 1.5 litri ed è presente un pratico filtro per il tè (in acciaio inossidabile), in modo preparare la vostra bevanda direttamente all'interno del bollitore e di tenerla al caldo grazie alla funzione di conservazione del calore (fino a 12 ore a temperatura costante).

Il bollitore multifunzione Xiaomi Smart Electric Skillet Kettle è in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood, con spedizione direttamente dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

