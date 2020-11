A distanza di alcune settimane dall'ultima soluzione portatile (con un look stile Starbucks), Xiaomi ha lanciato un nuovo bollitore elettrico chiamato Mijia Smart Multifunctional Health Pot, un dispositivo adatto agli amanti del tè e non solo, in grado di offrire una serie di caratteristiche di tutto rispetto.

Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot è il nuovo bollitore elettrico multifunzione

Il primo dettaglio riguarda il contenitore che compone il bollitore elettrico: Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot è realizzato in vetro e consente di scaldare senza alcun problema anche latte, zuppe e varie tipologie di bevande. Il dispositivo offre funzionalità smart e 10 modalità di riscaldamento, il tutto con una potenza massima di 1.000W. Inoltre è possibile programmare varie impostazioni per mantenere la temperatura (e quindi il calore) costante, fino a 12 ore.

Il filtro interno è removibile: può essere lavato senza alcun problema e soprattutto è perfetto per preparare tè ed infusi direttamente all'interno del bollitore. Non manca poi il piano supporto all'app di Xiaomi dedicata alla domotica, in modo da poter gestire il dispositivo da remoto ed impostare la temperatura adatta alla bevanda da preparare. Insomma, un bollitore completo a tutto tondo, che non mancherà di soddisfare i più esigenti!

Il prezzo del bollitore Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot è di circa 18€ al cambio, ossia 139 yuan. Come avvenuto poche ora fa per il nuovo aspirapolvere del brand cinese, anche in questo caso il prodotto è già disponibile su AliExpress: tuttavia si tratta di un dispositivo appena lanciato e di importazione, quindi il prezzo è più salato rispetto a quanto visto per il mercato cinese (94€).

