La stufetta Xiaomi è la compagna ideale per il freddo inverno ed è in offerta al minimo storico

Il mese di novembre è ormai alle porte e il freddo comincia lentamente a farsi sempre più pungente. Per gli utenti più freddolosi, che non possono rinunciare ad una fonte di calore nemmeno sulla propria scrivania, la mini stufa Xiaomi 3Life sarà di certo una manna dal cielo, anche grazie al codice sconto di Banggood che fa scendere il prezzo al minimo storico!

La mini stufa da scrivania Xiaomi 3Life scende al miglior prezzo grazie a questo codice sconto

La stufa di Xiaomi, prodotta in collaborazione con l'azienda 3Life (che probabilmente conoscerete per i diversi vaporizzatori pubblicati su YouPin), offre una qualità elevata, pur mantenendo costi e consumi bassi. Grazie ai pulsanti laterali potrete irradiare più o meno calore tarando gradualmente la temperatura emanata. Inoltre, il display frontale permette di essere sempre al corrente della temperatura raggiunta.





La forma semicircolare, poi, offre la possibilità di irradiare un'area più ampia ed in minor tempo. Infine, tra le feature più interessanti, troviamo la possibilità di impostare timer differenti a seconda delle necessità.

La mini stufa da scrivania Xiaomi 3Life è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

