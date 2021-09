In forma dopo le vacanze: bilancia smart di Xiaomi a prezzo stracciato!

La compagnia di Lei Jun ha una vasta gamma di prodotti legati al benessere del corpo e, uno dei più apprezzati e performanti è senza dubbio la sua bilancia smart. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ritorna disponibile in offerta lampo e lo fa con un super prezzo da non sottovalutare!

La bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è smart e costa pochissimo

Primo cambiamento significativo rispetto alla precedente generazione è senza dubbio l'introduzione del Bluetooth 5.0 che, a differenza del 4.1 conferisce un risparmio energetico importante ed una migliore performance in ambito di connettività. Inoltre, grazie ai sensori in acciaio l'errore passa da 100 grammi a 50 grammi. Altra funzionalità che potrà tornare utile è quella legata alla nuova modalità peso per riuscire a pesare anche oggetti di dimensioni più contenute.

La bilancia intelligente di Xiaomi conserva tutte le specifiche che già abbiamo imparato ad amare, con misurazione del grasso corporeo, massa muscolare, peso ideale ed altre specifiche che potranno essere, di volta in volta, consultate in maniera oculata sull'app. Come sempre, particolare attenzione al prezzo: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è in offerta lampo ad una cifra davvero golosa, grazie allo store EdWayBuy. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

