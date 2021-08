Xiaomi WalkingPad R1 Pro vi rimette in sesto al minimo da Europa

Allenarsi in casa è diventato ormai necessario visti i tempi che corrono e proprio di recente abbiamo affrontato la questione dal punto di vista degli indossabili e delle novità che questi accessori portano con loro. Ma non dimentichiamo che oltre agli smartwatch esistono soluzioni sempreverdi, come nel caso dei tapis roulant, pratici ed efficaci per un allenamento di tutto rispetto: Xiaomi WalkingPad R1 Pro torna su Geekbuying con codice sconto e spedizione dall'Europa e diventa un'offerta top al minimo storico!

Codice sconto Xiaomi WalkingPad R1 Pro: il tapis roulant scende al miglior prezzo

Se state pensando ai tapis roulant come dispositivi enormi ed ingombranti, sappiate che quello è il passato e che prodotti come Xiaomi WalkingPad R1 Pro puntano tutto sulla praticità. Si tratta infatti di una soluzione salvaspazio, con design pieghevole e caratterizzata da uno spessore contenuto ed un corpo compatto. Il tapis roulant potrà essere riposto senza alcun problema sotto il letto o sotto il divano, in modo da risparmiare spazio.

Attivabile tramite telecomando, app oppure dando il via sulla pedana, WalkingPad R1 Pro presenta un pratico pannello LED lungo il bordo, un modo da poter visualizzare il tempo trascorso ed altri dettagli senza perdere la concentrazione mettendo mano allo smartphone. Utile sia per una camminata rapida che per fare jogging leggero, il dispositivo può essere utilizzato senza rischi da tutta la famiglia.

Il tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1 Pro è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo particolarmente allettante, minimo storico, con tanto di spedizione rapida (e gratis) dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto ed il Coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

