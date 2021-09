Redmi 10 Prime è ufficiale: quali sono le differenze

Dopo aver lanciato il suo nuovo entry level in Europa, Xiaomi ha lanciato il piccolo della famiglia anche sul mercato indiano: ma si tratta dello stesso, identico smartphone? A quanto pare Redmi 10 Prime ha tanto in comune con il cugino europeo, ma troviamo anche una bella differenza: di seguito tutti i dettagli suo dispositivo, tra specifiche, prezzo e disponibilità!

Redmi 10 Prime: tutto quello che sappiamo sul “nuovo” entry level

Design e display

Partiamo subito col dire che la nuova versione dell'entry level è effettivamente un rebrand per l'India del nostro Redmi 10, proprio come avvenuto con il precedente Redmi 9 Prime (identico alla versione europea). Di conseguenza, in fatto di design, Redmi 10 Prime non cambia le carte in tavola, mantenendo un display LCD da 6.5″ Full HD+ con punch hole per la selfie camera e refresh rate a 90 Hz con tecnologia AdaptiveSync.

Non ci sono cambiamenti nemmeno per la back cover, in linea con il look dei fratelli maggiori della serie Note 9 (a loro volta “ispirati” dalla gamma Mi 11). Ritroviamo un modulo fotografico composto da quattro sensori, con uno principale da ben 50 MP (un entry level che punta in alto).

Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Redmi 10, utile per farsi un'idea delle capacità del nuovo piccolo di casa Xiaomi.

Specifiche tecniche

Nonostante Redmi 10 Prime e il nostro modello dovrebbero avere quasi tutto in comune è emersa una differenza. Xiaomi ha confermato che il dispositivo Prime per l'India ha dalla sua una capiente batteria da 6.000 mAh, di certo un passo avanti rispetto ai 5.000 mAh della versione europea. Il resto delle specifiche non porta cambiamenti, con il MediaTek Helio G88 a muovere il tutto.

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz AdaptiveSync

dimensioni di 161.95 x 75.53 x 8.92 mm per 201,9 g

SoC MediaTek Helio G88 a 12 nm

CPU octa-core (2 x Arm Cortex-A75 @2GHz; 6 x Arm Cortex-A55 @1.8GHz)

GPU Mali-G52

4/6 GB di RAM LPDDR4x (con tecnologia RAM Extension)

64/128 GB di storage espandibile fino a 512 GB

connettività dual SIM 4G, Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, IR, mini-jack 3.5 mm, doppio speaker

batteria da 6.000 mAh con supporto a ricarica rapida 18W tramite Type-C

con supporto a ricarica rapida 18W tramite Type-C quad camera da 50+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con PDAF, grandangolare a 120°

selfie camera da 8 MP f/2.0

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5

Redmi 10 Prime – Data d'uscita e indiscrezioni sul prezzo

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Redmi 10 Prime ci troviamo su cifre simili a quelle proposte da noi: abbiamo la versione da 4/64 GB e quella da 6/128 GB, rispettivamente a circa 149€ e 167€ al cambio attuale. A proposito di Redmi 10, nella versione per noi europei: se volete mettere le mani sul dispositivo (e risparmiare), date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare il nuovo entry level.

