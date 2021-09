Amazon TV potrebbe essere la nuova frontiera dell’e-commerce

A quanto pare le mire dell'e-commerce più famoso al mondo non hanno mai fine ed ora un nuovo settore è pronto a tremare. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla nota rivista Business Insider, Amazon starebbe pensando di entrare a gamba tesa nel settore delle smart TV e sfidare alla grande i principali colossi legali all'elettronica, ovviamente con un occhio di riguardo per Alexa.

Amazon sarebbe al lavoro sulla sua smart TV, con Alexa integrata

Il primo mercato a vedere questa novità sarebbe quello statunitense, dominato da nomi del calibro di Samsung ed LG. Il debutto della prima smart TV di Amazon sarebbe previsto già quest'anno e sono disponibili anche i primi dettagli “tecnici” (anche se è ancora tutto molto nebuloso e mancano conferme ufficiali). I terminali di Amazon dovrebbero arrivare senza un marchio di terze parti: per la fase iniziale si parla di una partnership con TCL per la parte hardware ed il design dei nuovi prodotti.

Tuttavia le voci vanno ancora più a fondo, sostenendo che Amazon sia effettivamente al lavoro su smart TV prodotte completamente da un team interno, anche per quanto riguarda l'hardware. Stando alle indiscrezioni, la compagnia di Bezos dovrebbe lanciare inizialmente una TV in due versioni, da 55″ e 75″. Ovviamente l'assistente vocale Alexa sarebbe il protagonista indiscusso mentre per il sistema operativo si guarderebbe a Fire TV.

Allo stato attuale Amazon vende già le proprie smart TV ma si tratta di un fenomeno legato solo all'India e di prodotti relativi al marchio AmazonBasics. Fondamentalmente si tratta di dispositivi realizzati da aziende terze, vendute poi sotto l'egida Basics. Per quanto riguarda il mercato USA si penserebbe invece a soluzioni completamente diverse, sviluppate e realizzate in autonomia, magari con nomi come Echo TV o Fire Smart TV. Per ora si parla solo degli Stati Uniti e non è chiaro se questa novità sia prevista anche per l'Europa.

L'arrivo di Amazon TV potrebbe essere una piccola batosta per i marchi cinesi che si stanno facendo strada alle nostre latitudini. Si pensi a Xiaomi oppure alle mire di OnePlus per l'Europa: il settore delle smart TV low budget potrebbe farsi particolarmente agguerrito!

