ASUS annuncia la nuova linea OLED con ProArt StudioBook, Zenbook Pro e Vivobook Pro

In occasione dell'evento Create the Uncreated, ASUS ha annunciato un'importante espansione del suo ecosistema, con soluzioni pensate per potenziare il lavoro dei creatori di contenuti, tra cui una gamma più completa di nuove soluzioni ProArt, un'ampia selezione di laptop e PC per professionisti creativi e prosumer e un'offerta completa di laptop con display OLED per tutti i professionisti. Con nuovi laptop, display, periferiche, un desktop, un proiettore e una scheda madre, la nuova linea consente ai creatori di contenuti di tutti i tipi di dare il massimo nel proprio lavoro.

ASUS ProArt StudioBook, Zenbook Pro, Vivobook Pro e non solo: tutte le novità con soluzioni OLED

Andiamo a scoprire tutte le soluzioni presentate da ASUS nel corso dell'evento di oggi, che come abbiamo visto ha fatto da trampolino per tutta una serie di novità sia per quanto riguarda i notebook che altre tipologie di prodotto. L'elemento in comune? Si tratta di accessori pensati per un'utenza business, in grado di offrire il massimo delle prestazioni e dello stile.

ProArt Station PD5

ASUS ProArt Station PD5 è il bellissimo, potente e moderno PC desktop per la casa o l'ufficio. Con un processore Intel Core i9 di 11a generazione ad alte prestazioni e la grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o A2000, ProArt Station PD5 è in grado di affrontare ogni sforzo creativo, dall'editing audio e video alla modellazione 3D hardcore. È imballato con tocchi di design creator-friendly, compresi gli indicatori LED ASUS Lumiwiz, un alloggiamento per hard disk removibile senza l'ausilio di attrezzi e una copertura per il pulsante di accensione per evitare tocchi accidentali.

Display OLED ProArt PA32DC

Il display ProArt OLED PA32DC è il primo monitor OLED al mondo con un calibratore integrato per la calibrazione automatica. È dotato di un pannello da 31,5 pollici HDR 4K (3840×2160) RGB Stripe OLED puro che offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e punta al VESA DisplayHDR 400 True Black. Con una struttura OLED auto-emittente, il pannello offre una risposta nativa di 0,1 ms e un'eccezionale precisione del colore con una gamma DCI-P3 e Adobe RGB del 99%, ed una profondità di colore di 10 bit reali. In aggiunta al pannello OLED, supporta più formati HDR per immagini ultra realistiche.

Il calibratore incorporato consente un semplice processo di calibrazione del colore mediante il software ProArt 2.0, che offre una perfetta integrazione con software di terze parti come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS. Ogni monitor viene fornito con la pre-calibrazione di fabbrica in HDR e SDR e, per lavori dove i colori sono particolarmente importanti o presentano criticità, il display può inviare notifiche agli utenti per ricordare loro la ricalibrazione.

ProArt X570-Creator WiFi

ProArt X570-Creator WiFi è una scheda madre progettata per i creativi professionisti per gestire carichi di lavoro multi-thread, come la modellazione 3D, il rendering, il texturing, la post-produzione e la transcodifica. La scheda impiega 14+2 fasi di potenza e un completo design per il raffreddamento passivo, che include robusti dissipatori VRM che mantengono basse le temperature durante le attività più impegnative, così come un PCH raffreddato passivamente che riduce ulteriormente il rumore. Viene anche fornito con una gamma ricca ed evoluta lato connettività – tra cui Thunderbolt 4, Ethernet 10G e 2.5G integrate, WiFi 6E, cinque porte USB 3.2 Gen 2, e tre slot PCIe 4.0 M.2 – permettendo rapidi trasferimenti di dati e sterminate opzioni di archiviazione.

Proiettore ProArt A1

Per i creativi professionisti che si affidano all'alta precisione del colore per garantire che le loro creazioni siano visualizzate esattamente come le immaginano, il proiettore ProArt A1 è la scelta perfetta: è il primo proiettore professionale Calman Verified al mondo ed è pre-calibrato in fabbrica con Delta E<2 per una eccezionale precisione del colore, rendendolo ideale per studi d'arte, gallerie o musei. Ha una sorgente luminosa a LED da 3000 lumen con una durata di 30.000 ore e dispone di un'ampia gamma colore al 98% degli spazi sRGB e Rec. 709 per immagini FHD davvero sorprendenti. Per migliorare ulteriormente la resa delle immagini, include anche la correzione trapezoidale 2D e dei quattro angoli e offre un rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni anche in spazi ristretti. In termini di compatibilità, il proiettore ProArt A1 assicura uno streaming wireless fuido con dispositivi iOS, Android e Windows 10.

ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600, W5600)

Con la potenza di un processore AMD Ryzen serie 5000 (W5600) o di una CPU per workstation Intel Xeon di terza generazione (W7600), ProArt Studiobook Pro 16 OLED rende leggero il lavoro di applicazioni di rendering fotorealistico, visualizzazione, simulazione o analisi super complesse e pesantemente multi-threaded. La potenza di elaborazione grafica 3D di livello professionale è fornita da una GPU NVIDIA RTX A2000 (W5600) o A5000 (W7600) che semplifica anche i compiti più difficili, come modelli CAD complessi, progettazione di prodotti 3D o editing video ad alta risoluzione. Il laptop è certificato ISV per supportare le migliori applicazioni creative standard del settore e impiega i driver NVIDIA Studio per garantire il massimo delle prestazioni. Per le immagini di livello professionale, un display da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 offre una gamma di colori DCI-P3 al 100%, certificazioni PANTONE Validated e Calman Verified, insieme alla precisione del colore Delta-E<2 calibrata in fabbrica e l'accreditamento VESA DisplayHDR 500 True Black. Primo controller rotativo al mondo integrato su un computer portatile, l'ASUS Dial di ProArt Studiobook Pro 16 OLED consente un controllo creativo rapido, intuitivo e preciso nelle applicazioni compatibili con Adobe, tra cui Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects.

ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600)

ProArt Studiobook 16 OLED sfrutta i processori AMD Ryzen serie 5000 (H5600) o Intel Core i9 (H7600) e la veloce grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) o 3060 (H7600). Un display da 16 pollici 4K OLED HDR 16:10 offre immagini mozzafiato con una gamma di colori DCI-P3 al 100%, certificazioni PANTONE Validated e Calman Verified, insieme alla precisione del colore Delta-E<2 calibrata in fabbrica e l'accreditamento VESA Display HDR 500 True Black. Per semplificare il lavoro creativo, il portatile è dotato di ASUS Dial, rotellina manuale per regolazioni rapide e intuitive mentre si lavora in applicazioni Adobe compatibili.

ProArt Mouse MD300 e ProArt Mouse Pad PS201

ProArt Mouse MD300 è il primo mouse ASUS dotato di supporto ASUS Dial, che consente ai creatori di effettuare regolazioni rapide e precise delle impostazioni. Il mouse ha una rotella di scorrimento laterale e diversi pulsanti, tra cui un grande pulsante centrale indipendente dotato di switch particolarmente sensibili. Assicurando feedback consistenti e reattivi, gli switch offrono una durata media di 50 milioni di clic e quelli del pulsante sinistro e destro sono anche sostituibili, nel caso in cui tale limite venga superato. Il mouse fornisce un tracking veloce e preciso su quasi tutte le superfici con un sensore laser che traccia fino a 4200 dpi e con una frequenza di polling fino a 1000 Hz.

ProArt Mouse Pad PS201 integra due magneti sui lati superiori destro e sinistro del pad per tenere nella giusta posizione auricolari, strumenti metallici o anche uno stilo. La sua superficie è resistente e facile da pulire, oltre a presentare un esclusivo trattamento ASUS AntiBacterial Guard. Una base in silicone assicura perfetta adesione alla maggior parte delle superfici per tenere il tappetino sempre correttamente posizionato e funge anche da “zona grigia” per calibrare bilanciamento del bianco ed esposizione della fotocamera.

Display ProArt PA147CDV

Il monitor portatile 14 pollici Calman Verified ProArt PA147CDV migliora la produttività in mobilità dei creativi professionisti, abbinandosi facilmente con un qualsiasi laptop per aumentare l'area di visualizzazione dello schermo. L'ASUS Dial aggiornato e il pannello di controllo virtuale sul display facilitano il lavoro creativo con controlli e scorciatoie particolarmente utili per accelerare e semplificare i flussi di lavoro su software Adobe compatibili. Il monitor presenta uno spazio colore 100% sRGB e Rec. 709 ed è pre-calibrato in fabbrica per fornire una precisione del colore Delta E<2. Offre inoltre un comodo input con le dita e con lo stilo, supportando fino a 10 tocchi simultanei grazie alla tecnologia Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP). In termini di connettività, due porte USB-C forniscono input audio, video e alimentazione su un unico cavo, insieme a una porta HDMI per connettersi a varie fonti di input. Per un facile utilizzo on-the-go, PA147CDV dispone un cavalletto meccanico (in attesa di riconoscimento del brevetto) che lo stabilizza per garantire comodi angoli di visualizzazione ed un'ottima posizione di lavoro ovunque.

Vivobook Pro 14X/16X OLED (M7400, M7600, N7400, N7600)

Vivobook Pro 14X/16X OLED adotta un display NanoEdge 4K OLED da 14 o 16 pollici, processori mobili AMD Ryzen 5000 serie H o Intel Core i7 e grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. L'esclusivo Dial Pad permette un controllo preciso e intuitivo degli strumenti creativi, e il sistema di raffreddamento a doppia ventola con batteria ad alta capacità fino a 96 Wh permette agli utenti di lavorare in tutta tranquillità. Vivobook Pro 14X/16X OLED offre anche le opzioni di colore 0° Black e Cool Silver in metallo anodizzato o Meteor White e Comet Grey.

Vivobook Pro 14/15 OLED (M3401, M3500, K3400, K3500)

Il moderno Vivobook Pro 14/15 OLED arriva nelle colorazioni Quiet Blue e Cool Silver ed adotta un display NanoEdge 2.8K/FHD OLED da 14 o 15 pollici ed un sistema audio certificato Harman Kardon. Dotato dei più recenti processori mobili AMD Ryzen 5000 H Series o Intel Core i7, della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, di un sistema di raffreddamento a doppia ventola e del WiFi 6 ultraveloce, l'elegantissimo Vivobook Pro 14/15 OLED permette agli utenti di beneficiare di un terminale completo e potente.

Zenbook Pro Duo 15 OLED

Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) è un laptop da 15.6 pollici ad alte prestazioni che introduce il nuovo ASUS ScreenPad Plus inclinabile, un touchscreen secondario da 14 pollici a tutta larghezza con una migliore leggibilità che si integra perfettamente con il touchscreen principale 4K OLED HDR NanoEdge per un multitasking fluido e performante. Il software aggiornato ScreenXpert 2 introduce nuove potenti funzionalità su ScreenPad Plus, tra cui l'applicazione ASUS Control Panel che promette di rivoluzionare i flussi di lavoro creativi. Zenbook Pro Duo 15 OLED offre anche prestazioni eccellenti con un processore Intel Core fino a i9 e schede grafiche di ultima generazione come NVIDIA GeForce RTX 3070 per rendere il lavoro leggero anche durante l’esecuzione di task impegnative.

Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED

Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED sono portatili sottili, leggeri e compatti con uno splendido touchscreen 16:10 4K OLED HDR NanoEdge che visualizza i neri più profondi e i colori più vividi. Alimentati dai più recenti processori Intel Core di 11a generazione o dai processori AMD Ryzen 5000 H-Series, questi portatili offrono le massime prestazioni grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performance, mentre la cerniera di precisione ErgoLift a 180°, lo ScreenPad e il NumberPad assicurano un'esperienza utente premium. Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED danno nuova vita al lavoro e al gioco, ovunque ci si trovi.

ExpertBook B5 OLED and ExpertBook B5 Flip OLED

Il tradizionale clamshell ASUS ExpertBook B5 OLED e il versatile ExpertBook B5 Flip OLED sono costruiti per affrontare il mondo business con stile. Entrambi sono caratterizzati da uno chassis minimalista e di precisione che sposta i limiti della leggerezza a dei nuovi standard, mentre l'ExpertBook B5 Flip OLED beneficia di un meccanismo flip a 360° per la massima flessibilità. I portatili sono pronti per viaggiare seriamente con un'incredibile durata della batteria che garantisce autonomia per tutto il giorno e sono progettati integrando diverse tecnologie all'avanguardia per migliorare l'efficienza del lavoro in movimento. Queste includono un processore Intel Core di 11a generazione, AI noise cancelation, supporto dual-SSD RAID, ASUS NumberPad 2.0 e un pannello OLED che offre immagini mozzafiato in qualsiasi ambiente. I portatili sono anche ricchi di funzioni per proteggere la privacy e i dati aziendali, tra cui un sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0. ExpertBook B5 OLED e ExpertBook B5 Flip OLED sono partner potenti e portatili perfetti per il mondo aziendale.

ZenScreen OLED MQ13AH e MQ16AH

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH è il primo monitor portatile OLED da 13 pollici al mondo, dotato di un elevato rapporto di contrasto di 1.000.000:1, 100% di copertura della gamma di colori DCI-P3, HDR10 e precisione del colore Delta E<2, capace così di offrire sfumature strabilianti, neri profondi e incredibilmente realistici. È disponibile anche un modello più grande, con un display da 15,6 pollici della versione ASUS ZenScreen OLED MQ16AH.

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH ha un profilo superslim di soli 5 mm nella sua parte più sottile, risultando perfetto per l'uso in mobilità. La tecnologia Proximity Sensor oscura lo schermo quando il monitor non è in uso per risparmiare energia, e il display può connettersi a diversi dispositivi tramite una mini HDMI e tre porte USB-C – due abilitate con DisplayPort Alt Mode e una con capacità di ricarica. Inoltre, le porte I/O si trovano su entrambi i lati, migliorando la gestione dei cavi e offrendo una maggiore flessibilità di configurazione. Per una maggiore facilità d'uso, una presa treppiede integrata e la smart cover pieghevole consentono agli utenti di sorreggere e posizionare il monitor con il proprio angolo di visione preferito.

Disponibilità e prezzi

I prodotti ASUS sono stati lanciati a livello globale, ma in configurazioni, prezzi e tempi che possono variare localmente. Per quanto riguarda l'Italia, prezzo e disponibilità dei vari prodotti saranno comunicati successivamente. Intanto sappiamo che la fascia Vivobook Pro arriverà ad ottobre (a partire da 919€) insieme ala gamma Vivobook Pro X (da 1.199€). Inoltre la fascia ProArt sarà disponibile all'acquisto da novembre, con prezzi a partire da 2.049€.

