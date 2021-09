OnePlus 9R riceve la OxygenOS 11.2.5.5: tutte le novità | Download

Ora che la casa cinese ha chiarito per bene il suo portfolio di smartphone sappiamo che la gamma R – quella dedicata agli entry-level flagship – è arrivata per restare e ci farà compagnia ancora per un bel po' (non a caso è in dirittura d'arrivo anche il modello 9RT). Intanto continuano gli aggiornamenti per l'attuale OnePlus 9R, dispositivo in grado di regalare non poche soddisfazioni e che in queste ore ha cominciato a ricevere la OxygenOS 11.2.5.5.

OnePlus 9R: disponibile la nuova OxygenOS 11.2.5.5 | Changelog & Download

Il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus 9R – il “piccolo” della gamma top di quest'anno – porta con sé varie novità tra cui le patch di sicurezza di settembre e un bug fix per un difetto della ricarica Warp Charge. Di seguito trovate il changelog completo, con tutti i cambiamenti introdotti dall'ultimo firmware.

Sistema Ottimizzata l'esperienza d'uso della funzione Quick Reply Risolto il problema dell'errore durante la ricarica Warp Risolto il problema del blocco occasionale di Gmail Patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2021 Pacchetto GMS aggiornato a giugno 2021

Galleria Ottimizzata la fluidità dell'app in alcune situazioni



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.5.5 per OnePlus 9R è attualmente in fase di rilascio tramite OTA. Se preferite procedere con il flash manuale – invece di attendere il rilascio tramite l'Updater di OP – vi segnaliamo il nostro articolo dedicato a tutte le release della OxygenOS 11, dove potrete procedere con il download dei file.

