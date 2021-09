Il nuovo caricatore GaN Huawei è a 66W ma è sottilissimo

Da quando esiste la tecnologia GaN, tutti i vari produttori ne stanno usufruendo per realizzare caricatori compatti e Huawei non fa eccezione. La compagnia ha già fatto sua questa tecnologia dal 2020, da quando ha iniziato a sfornare le sue proposte, compreso un caricatore a doppia porta. Ma questa volta il focus di Huawei non è stata né l'aumento di potenza né la compatibilità con più dispositivi simultanei. Il nome Huawei Ultra-Thin Charger ci fa già capire di che pasta sia fatto, cioè una estremamente compatta.

Huawei lancia il nuovo caricatore GaN Ultra-Thin Charger a 66W

Per chi non lo sapesse, la tecnologia GaN messa in atto da Huawei e soci ruota attorno all'utilizzo di uno specifico materiale: il nitruro di gallio. Il suo utilizzo al posto del silicio all'interno dei semiconduttori presenti nei caricatori ha come principale vantaggio la riduzione del calore prodotto, grazie alla maggiore efficienza nella conduzione elettrica. La diretta conseguenza è la possibilità di ridimensionare i design interni dei caricatori, avendo la possibilità di tenere più vicini i componenti senza che si surriscaldino a vicenda. Se fino a qualche anno fa avere un caricatore a 50W o superiori significava avere un oggetto abbastanza ingombrante, con la tecnologia GaN non è più così.

E se si parla di compattezza, questo Huawei GaN Ultra-Thin Charger si rivela una scelta molto tascabile, avendo uno spessore di soltanto 10,5 mm ed un peso di 62 g. Per renderlo ancora più facilmente portabile, la presa della corrente adotta un design pieghevole, potendo così essere ripiegata all'interno del caricatore.

Dimensioni ristrette non equivalgono ad una potenza ridotta, però, visto che il caricatore Huawei è comunque in grado di fornire una potenza di carica di 66W. Uno standard che gli permette di supportare a pieno i top di gamma della serie Huawei P50 e Mate 40. Non manca il supporto USB Power Delivery 3.0, potendo così caricare efficientemente anche dispositivi non Huawei o Honor, compresi notebook, tablet e così via.

Disponibile alla vendita solamente in Cina, Huawei GaN Ultra-Thin Charger viene venduto ad un costo di 299 yuan, circa 40€.

