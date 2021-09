POCO C31 ufficiale: smartphone di base, anche nel prezzo

POCO è un brand che sta mano mano convincendo sempre più utenti grazie alla sua politica di una tecnologia di ottimo livello accessibile a tutti. E dopo i vari F3, F3 GT, X3 Pro, X3 GT, M3 e M3 Pro, è arrivato anche POCO C31, nuovo entry level per tutte le tasche.

POCO C31: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

POCO C31 è arrivato mostrandosi man mano tramite i vari teaser ufficiali, dove troviamo uno stile per nulla dissimile rispetto al design del precedente C3, con l'aggiunta di un sensore di impronte posteriore. Già dal display, notiamo che si tratta di un'unità con notch a goccia, una soluzione LCD IPS da circa 6.5″ con risoluzione HD+.

Hardware

L'hardware di questo smartphone lo inquadra perfettamente nella fascia di prezzo in cui nasce. Il chipset scelto infatti è un MediaTek Helio G35, che si avvale anche di 3/4 GB RAM LPDDR4x e di 32/64 GB eMMC 5.1.

Passando al lato batteria, non manca un ampio modulo da 5.000 mAh, che sarà però con ricarica standard. La fotocamera rappresenta l'essenzialità del prodotto, con un triplo sensore da 13 + 2 + 2 MP ed una selfie camera da 5 MP. Il software è poi la MIUI 12.5 basata su Android 11.

POCO C31 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO C31 arriva sul mercato ad un prezzo di listino circa 99€ (8.499 rupie) per il modello 3/23 GB, mentre per la versione 4/64 GB abbiamo un prezzo di circa 110€. Non sappiamo se POCO porterà questo smartphone anche in Europa, ma considerando il target a cui si rivolge il brand da noi, è abbastanza improbabile.

