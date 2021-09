Recensione Microtech e-tab LTE: un tablet a marchio italiano!

In un momento storico in cui l'insegnamento ed il lavoro da remoto sono diventati una pratica comune, avere un tablet è diventata quasi una necessità. Proprio per questo motivo oggi voglio parlarvi del Microtech e-tab LTE, un dispositivo prodotto da un'azienda italiana che ha destato la nostra curiosità.

Come si sarà comportato in queste settimane di test? Non ci resta che scoprirlo all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Microtech e-tab LTE

Unboxing – Microtech e-tab LTE

La confezione di vendita è realizzata in cartonato bianco e al suo interno è presente la seguente dotazione:

Microtech e-tab LTE;

alimentatore da parete con uscita a 10W;

cavo dati USB – USB Type-C;

manualistica

Design e costruzione

Grazie alla colorazione total black e alla scocca priva di fronzoli o intagli particolari, il Microtech e-tab LTE ha un design classico e minimale. Troviamo infatti delle forme arrotondate tipiche dei tablet Huawei delle scorse generazioni e una scocca realizzata in alluminio con trattamento opaco, sebbene la parte frontale sia in plastica.

Nell'utilizzo quotidiano il device si lascia impugnare comodamente e tutti i pulsanti sono facilmente raggiungibili con una mano, in quanto il tablet ha le dimensioni di 243 x 161.9 x 9.6 millimetri e un peso di circa 600 grammi.

Per migliorare l'esperienza utente e sostituire eventualmente il PC, l'azienda consente di acquistare separatamente una cover che integra una tastiera e un rialzo per sfruttarlo proprio come un laptop.

Inferiormente, infatti, troviamo i pin magnetici per l'attacco della Smart Keyboard e gli speaker di sistema, a differenza del profilo superiore su cui sono collocati l'ingresso jack audio da 3.5 mm, lo slot dual SIM/microSD e il microfono principale. Il lato destro è vuoto, mentre il sinistro vanta della presenza del bilanciere del volume, del tasto power, del secondo microfono e dell'ingresso USB Type-C.

1 di 3

Display

A bordo del Microtech e-tab LTE troviamo un display IPS da 10.1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), il quale è caratterizzato da una buonissima definizione e dei colori abbastanza equilibrati, sebbene tendano leggermente ad enfatizzare tonalità fredde.

1 di 2

Tuttavia, all'interno delle impostazioni sarà possibile calibrare sia il contrasto che i colori, quindi potrete sistemarlo a vostro piacere. Il contrasto è buono e la luminosità massima più che sufficiente per l'utilizzo in ambienti interni.

1 di 3

Sempre nel menù delle impostazioni, poi, sarà possibile attivare la luminosità notturna (e pianificarla), il tema scuro, il salvaschermo e qualche altra personalizzazione in più legata agli sfondi. Infatti, avendo un software praticamente stock troviamo tutte le funzionalità base presenti sulla maggior parte dei tablet Android.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca del Microtech e-tab LTE troviamo un chipset Unisoc T618, il quale è comprensivo di un processore octa-core con frequenza di clock massima di 2.0 GHz, una GPU Mali G52, 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna eMMC espandibile tramite microSD.

Come avrete intuito, stiamo parlando di un prodotto entry-level, per cui dobbiamo analizzare le sue performance anche in relazione al tipo di utilizzo che potrebbe farne il target di riferimento, ovvero social, streaming e navigazione web (o anche per la scuola).

In questo caso, nonostante non sia rapidissimo, il Microtech e-tab LTE esegue tutto ciò che gli viene richiesto, dall'apertura delle app più leggere, all'elaborazione e rendering di video amatoriali. Non riscontriamo problemi con l'utilizzo di applicazioni come Google Meet o Zoom, né con i fogli di Google o il pacchetto Office.

In seguito comunque vi lasciamo qualche benchmark per darvi un'idea delle performance generali del dispositivo anche sotto stress.

1 di 13

Per quanto riguarda il gaming il discorso è differente, in quanto si riescono ad eseguire i titoli più leggeri come Clash Royale, Subway Surfers e Brawl Stars, ma diventa più difficile godere di un'esperienza di livello con giochi come PUBG o Call of Duty, i quali vengono riprodotti fluidamente con dettagli bassi.

Fotocamera, audio e connettività

Il Microtech e-tab LTE ha una fotocamera posteriore da 13 mega-pixel e singolo flash LED, la quale può essere sfruttata per la scansione di documenti o durante dei webinar/videochiamate di lavoro o didattiche.

Questo perché solitamente è difficile che si utilizzi il tablet per scattare fotografie in viaggio o a livelli professionali, in quanto i sensori presenti sugli smartphone sono molto più prestanti.

1 di 7

Frontalmente troviamo invece un sensore da 8 mega-pixel, il quale ci consente di intrattenere delle buone conference call.

L'audio in uscita dagli speaker inferiori è abbastanza potente, sebbene tenda a privilegiare maggiormente le frequenze alte e medie, ma nel complesso rende la visione di video o film più che godibile. I microfoni funzionano bene sia nella cattura dell'audio nei video che durante le chiamate.

A proposito di connettività, dunque, il Microtech e-tab LTE supporta chiaramente (come dice anche il nome) il dual SIM con 4G LTE Cat.7, oltre che il Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS/A-GPS/GLONASS, Bluetooth 5.1, USB Type-C e jack audio da 3.5 mm.

Da questo punto di vista non ho riscontrato particolari criticità perché la ricezione è buona e il Bluetooth affidabile, anche se mi è accaduto qualche volta che in stand-by il Wi-Fi si mettesse in pausa.

Software

Per quanto riguarda il software, il Microtech e-tab LTE è basato su Android 11 con interfaccia praticamente stock. Questo consente al tablet di essere un po' più snello nell'utilizzo quotidiano e di non essere appesantito ulteriormente vista la sua scheda tecnica.

Al suo interno troviamo infatti tutte le funzionalità base di Android come i controlli Smart, il benessere digitale, il TalkBack, il menù accessibilità e tanto altro ancora.

Autonomia

Sotto la scocca del Microtech e-tab LTE troviamo una batteria da 7000 mAh, la quale ci consente di avere un'ottima autonomia. Infatti, anche con utilizzo medio-intenso è possibile arrivare senza problemi a due giorni di uso continuato.

Ovviamente con i sistemi di risparmio energetico presenti nel software e sfruttandolo con più parsimonia potremo estendere ulteriormente la sua durata. Infine, per quanto concerne la ricarica, attraverso l'alimentatore fornito in dotazione potremo raggiungere il 100% in circa 2 ore.

Conclusioni – Microtech e-tab LTE

Microtech è un'azienda italiana che produce diversi prodotti tecnologici, ma che si concentra soprattutto su tablet, notebook e mini PC, oltre che su tutta una serie di accessori dedicati.

Attualmente il Microtech e-tab LTE è disponibile sul loro store ufficiale a 239 euro, ma con l'integrazione con Klarna sarà possibile rateizzare la cifra in 3 pagamenti entro 60 giorni. Tuttavia, le soprese per i nostri lettori non finiscono mai, perché grazie al coupon “ETAB_GIZCHINA” avrete uno sconto del 10% su entrambe le versioni dell'e-tab, portando il prezzo a circa 215 euro.

In conclusione parliamo di un prodotto entry-level che può essere sfruttato sia per dello smartworking leggero (videochiamate e documenti Office), ma anche per seguire le lezioni online, oltre che per la navigazione web e sui social.

