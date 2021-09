Dopo aver visto le migliori offerte dedicate a Pad 5, il primo tablet del brand dopo anni di assenza in questo mercato, è arrivato il momento di puntare i riflettori suoi nuovissimi top di gamma della casa di Lei Jun. I flagship Cinemagic vi hanno stregato? Allora ecco dove comprare i nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro, ovviamente risparmiando!

Xiaomi 11T e 11T Pro: dove comprare i nuovi top di gamma

I nuovi modelli top di Xiaomi arrivano con un design identico, ma dentro le differenze si notano eccome. Xiaomi 11T, infatti, è mosso dal Dimensity 1200-Ultra di MediaTek, con RAM LPDDR4 e storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 67W. Il fratello maggiore 11T Pro monta lo Snapdragon 888 (con memorie LPDDR5) ed offre una ricarica rapida da ben 120W. Entrambi offrono un display AMOLED flat da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, HDR10+ e protezione Gorilla Glass Victus. Per il comparto fotografico abbiamo un triplo modulo da 108 + 8 + 5 MP con telemacro, grandangolo e registrazione video in 8K (solo Pro). Volete saperne di più? Allora non perdete la nostra recensione dedicata al modello Pro! Se invece siete pronti a mettere le mani sui nuovi flagship continuate a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi 11T e 11T Pro.

Goboo

Al momento entrambi i top di gamma sono disponibili all'acquisto sullo store Goboo, con tanto di spedizione dall'Europa e pagamento sicuro tramite PayPal. Inoltre è disponibile una promo lancio super allettante: con “Paga 50€ ora e risparmia 100€ dopo” basterà un deposito di soli 50€ per il preordine e poi al momento della spedizione (dal 1° ottobre) si beneficerà di uno sconto di 100€. I prezzi indicati di seguito sono già scontati grazie alla promozione.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie 11T di Xiaomi.

