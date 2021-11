Gree sfida Redmi e Realme con Tosot G7: Snap 870 e tanto altro

Negli ultimi anni, almeno una volta avrete sentito parlare dei prodotti Gree, specie se parliamo di condizionatori (venduti anche in Italia). Ma il brand della regina del commercio Dong Mingzhu è molto di più, perché in patria produce anche smartphone e l'ultima sua creatura è il Tosot G7, che punta a sfidare i mostri sacri della fascia mid-top range Realme e Redmi con caratteristiche di buon livello ed un prezzo onesto.

Tosot G7: tutto sul nuovo smartphone di Gree

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design del nuovo Tosot G7, Gree non ha fatto altro che scegliere il trend della sua fascia di prezzo, con un bumper fotocamera che lascia molto spazio al sensore principale per poi chiudere a triangolo con gli altri. Il frame squadrato segue tra l'altro l'ispirazione dei Redmi Note 11 Pro cinesi.

Il display inoltre non sembra affatto male: troviamo infatti un pannello da 6.67″ AMOLED con refresh rate a 120 Hz e 240 Hz di campionamento del tocco, con supporto a 10-bit. Anche l'hardware interno non è da meno e troviamo infatti l'apprezzatissimo Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB RAM e 128/256 GB storage UFS 3.1. La batteria è un modulo da 4.300 mAh e si ricarica con una potenza massima di 30W.

Lato fotocamera, il sensore principale è un Samsung GW3 da 64 MP, accompagnato da un grandangolare da 8 MP Hynix Hi846 ed un sensore di profondità da 2 MP JSL BF2253L. La selfie camera è invece da 13 MP chiusa in un punch-hole centrale. Il software utilizzato è l'HALO UI 6.0 basato su Android 11.

Gree Tosot G7 – Prezzo e disponibilità

Quanto costa quindi questo nuovo esponente della fascia medio-alta? Il prezzo, ad essere onesti, non è bassissimo, ma si difende bene: circa 400€ (2.959 yuan) per la versione 8/128 GB e circa 419€ (3.099 yuan) per la versione 8/256 GB. Chiaramente, come altri smartphone del brand, non arriverà qui in Europa (per ora), ma è decisamente uno smartphone interessante che prova a spezzare un po' l'egemonia dei grandi brand.

