L’estate sta finendo, ma è il momento perfetto per acquistare un ventilatore smart Xiaomi

L'estate e le vacanze sono un ricordo, ma – paradossalmente – questo diventa il momento perfetto per acquistare un ventilatore intelligente spendendo poco. Il nostro consiglio è quello di puntare su una spesa conveniente che di certo vi frutterà all'arrivo della prossima ondata di caldo: Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, infatti, è disponibile con codice sconto ad un super prezzo. Impossibile non approfittarne!

Codice sconto Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Ovviamente si tratta della versione EU del ventilatore smart di Xiaomi, con tanto di supporto ai comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistanti. Xiaomi Smart Mi Standing Fan 2 offre fino a 100 velocità, in modo da garantire la potenza perfetta in base alle esigenze di tutti. Il motore DC a basso consumo permette di risparmiare e garantisce un livello di rumorosità bassissimo (30.2 dB): anche durante la notta non ci saranno rumori molesti. Sottolineiamo che si tratta di una soluzione cablata, quindi sprovvista della batteria interna per l'utilizzo senza fili (possibile invece con i modelli Fan Pro e Fan 3).

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa su EdWaybuy. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

