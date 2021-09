Nuovo minimo per il ventilatore intelligente Xiaomi Smartmi Floor Fan 3: imperdibile!

Anche se l'estate sta volgendo al capolinea, il caldo è ancora presente nelle nostre giornate e spesso c'è necessità di un po' di freschezza, a casa o in ufficio. E se non disponiamo di un condizionatore, un ventilatore – magari intelligente – può essere una soluzione; è per questo che Xiaomi Smartmi Smart Floor Fan 3 è da tenere d'occhio, specie se in offerta con codice sconto al miglior prezzo di sempre, con spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi Smartmi Smart Floor Fan 3: il ventilatore smart scende al miglior prezzo

Dalla struttura decisamente compatta, il nuovo ventilatore da pavimento è dotato di tante ottime funzioni che permettono di avere una stanza rinfrescata e per certi versi con aria pulita. Questo perché lo Smart Floor Fan 3 è dotato di un sistema di sterilizzazione ad anioni. Passando alla ventilazione vera e propria, a parte un'azione silenziosa, è dotato di circa 100 velocità, oltre al rilascio di vento che potremmo definire naturale. La pala a 7 eliche permette un utilizzo di varia potenza, oltre a potersi orientare in quattro angolature diverse (fino a 120°).

Ciò che lo rende inoltre intelligente è la totale gestione da remoto e tramite smartphone di tutte le operazioni che può compiere, grazie al modulo Wi-Fi e Bluetooth integrato, che può essere collegato anche ad un assistente vocale (XiaoAI). Ovviamente può essere regolato dal telecomando originario, ma da smartphone ovviamente potete monitorarlo totalmente. Essendo wireless, si avvale poi di una batteria ricaricabile. Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata alla nostra recensione!

Se siete interessati a mettere le mani sul prodotto, vi segnaliamo che il ventilatore intelligente Xiaomi Smartmi Smart Floor Fan 3 è in offerta con codice sconto sullo GShopper, ovviamente con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu