Festeggia il 15° compleanno di Banggood con un evento imperdibile e una valanga di offerte!

Con il mese di settembre 2021, puntuale come sempre arriva anche l'evento dedicato al compleanno di Banggood, con tante offerte e coupon su smartphone, notebook, tablet ed accessori. Stavolta sono 15 anni, un traguardo da sogno per uno degli store più importanti per gli amanti dei prodotti cinesi, che negli anni si è distinto per particolare attenzione al cliente e prezzi sempre convenienti. Ma bando alle ciance, diamo un'occhiata a tutte le iniziative dell'evento per il 15° anniversario di Banggood!

Compleanno di Banggood 2021: tutto quello che c'è da sapere sull'evento 15 th Anniversary

Il compleanno del noto store cinese è fissato per il 9 settembre ma ovviamente Banggood estende i festeggiamenti per un bel po'. Il periodo iniziale di sconti durerà fino al giorno 8 settembre: le ultime 24 ore segnano il momento di picco del compleanno 2021 di Banggood e dell'evento 15 th Anniversary, con una valanga di offerte e coupon dedicati all'iniziativa. Quindi, riepilogando, il periodo promozionale durerà fino al prossimo 10 settembre.

CLICCA QUI PER LA PAGINA PRINCIPALE DELL'EVENTO

In alto trovate il link per la pagina principale dedicata al 15° anniversario di Banggood, dove potrete spulciare tra le varie categorie in sconto e scoprire tutti (o quasi) i prodotti in promozione.

Offerte IMPERDIBILI per tutti

Banggood scalda i motori in attesa del suo anniversario, il quale si concentrerà nei giorni del 9 e 10 settembre: comunque già da ora sono presenti sconti da non sottovalutare e di certo non mancheranno anche delle esclusive per i nuovi utenti.

Come fare per cogliere al volo tutte le offerte dello store? Semplicissimo: il primo passo è quello di registrarvi all'e-commerce. Vi ricordiamo che i prodotti con spedizione dall'Europa sono tantissimi e che è sempre possibile pagare con PayPal. Non ci sono spese doganali e la EU Vat Tax è già inclusa (qui trovate tutti i dettagli).

Le promo previste per il 15° anniversario di Banggood

Come ogni anno, Banggood trova modi nuovi ed esclusivi per festeggiare il suo compleanno. Inoltre gli sconti non coinvolgono solo prodotti come smartphone, tablet e notebook, ma si spingono anche oltre, fino ad arrivare a droni ed altri dispositivi radiocomandati. Curiosi di saperne di più? Allora in basso trovate il pulsante per accedere alla sezione dedicata.

CLICCA QUI PER GLI SCONTI SU DRONI & ACCESSORI

Le offerte continuano anche per i prodotti dedicati alla sezione Auto/Moto & Elettronica, anche qui con sconti fino al 50%: i giorni più piccanti saranno il 5 e 6 settembre, ma ovviamente conviene buttare uno sguardo per tutto il periodo della promo.

Se invece preferite i “classici” prodotti tech trovate pane per i vostri denti nell'apposita sezione dedicata, con tanti sconti piccanti già a partire dal 3/4 settembre (ma qualcosina è presente fin da oggi), con dispositivi Xiaomi, BlitzWolf e Teclast a prezzi hot.

CLICCA QUI PER LA PAGINA SMART TECH

Date sempre un'occhiata alla pagina principale dell'evento (la trovate a inizio articolo), in modo da poter visionate tutte – ma proprio tutte – le iniziative dedicate al compleanno di Banggood 2021.

Le migliori offerte ed i coupon per l'evento

Qui vi segnaliamo offerte lampo e codici sconto per alcuni dei prodotti in promo durante il periodo dell'evento. Ovviamente i dispositivi possono terminare o cambiare, quindi per avere “maggiori certezze” iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood (trovate tutti i dettagli qui in basso, nella sezione successiva).

Come seguire l'evento in tempo reale

Partecipare e scoprire tutte le iniziative, gli sconti ed i flash sale per il compleanno di Banggood è semplicissimo. Per ricevere tutte le offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals. Inoltre – per i più curiosi – vi segnaliamo anche il nostro approfondimento dedicato alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

