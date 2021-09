Teclast Tbolt 20 Pro è ufficiale: arriva il nuovo notebook con Intel Core 8th Gen

Il produttore cinese ha annunciato la sua ultima fatica, Teclast Tbolt 20 Pro, notebook dotato di caratteristiche interessanti, un look elegante e – soprattutto – un processore Intel Core i5 di ottava generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità!

Teclast Tbolt 20 Pro: tutto quello che c'è da sapere

In termini di stile ci troviamo di fronte ad un look ampiamente collaudato dalla compagnia, con una soluzione leggera e dotata di una scocca metallica, nella colorazione Space Silver. Teclast Tbolt 20 Pro adotta un ampio display IPS da 15.6″ Full HD (1920 x 1080 pixel), uno schermo matte (per ridurre i riflessi) con bordi super ottimizzati su tre lati. Il cuore del terminale è il processore Intel Core i5-8259U, soluzione di ottava generazione accompagnata da 8 GB di RAM DDR4, 245 GB di storage SSD (espandibile tramite slot M.2) e con grafica Intel Iris 655.

Il notebook è dotato di un doppio sistema di raffreddamento, composto da una ventola super silenziosa in accoppiata ad un sistema passivo. Per la batteria abbiamo un'unità da 55.000 mWh, utile per offrire la massima autonomia. Completano il quadro una configurazione Quad Speaker, una tastiera retroilluminata con tanto di tastierino numerico ed un trackpad ampio.

Il nuovo notebook di Teclast è stato appena annunciato ed è già disponibile su AliExpress (lo trovate qui). Per maggiori dettagli ed informazioni date un'occhiata anche alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

