Il ventilatore top di Xiaomi è il massimo: comandi vocali, wireless e potenza! | Coupon

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato un'offerta interessante dedicata al ventilatore smart Xiaomi Fan 2 Lite, dispositivo economico e completo. Se preferite puntare al top, allora eccovi serviti con un nuovo codice sconto (con spedizione dall'Europa), questa volta per Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro, ventilatore intelligente che punta ad offrire il massimo!

Codice sconto Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro: il ventilatore top per la tua estate

Caratterizzato dal solito design minimale, Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro si presenta come l'opzione top per chi è in cerca di un ventilatore intelligente. Disponibile nella sola colorazione bianca, il dispositivo offre una potenza fino a 24W, una struttura interna a 7 pale ed un raggio di copertura di circa 14 metri. Immancabile la connettività Wi-Fi per sfruttare le funzioni smart; inoltre il ventilatore è dotato di una batteria interna da 2.800 mAh e può essere utilizzato senza l'ingombro dei cavi. In termini di autonomia si parla di circa 2.3 ore di utilizzo con velocità 4 e oscillazione (si sale a ben 33 ore a velocità 1 e senza movimento).

Il flusso d'aria può essere regolato fino a 100 velocità mentre il livello di rumore è di appena 53 dB (26.6 dB se impostato al minimo). Oltre al funzionamento tramite pulsanti, il ventilatore smart supporta il controllo vocale via Alexa e Google Assistant e quello remoto utilizzando l'app Mi Home.

Il ventilatore intelligente Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Italia grazie allo store GShopper. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

