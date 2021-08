Questa app sblocca tutte le funzioni MIUI, anche quelle rimosse

Quando si parla di Xiaomi ma soprattutto di MIUI, parliamo di smartphone ricolmi di feature il più delle volte assenti dalla ROM Android. Il team Xiaomi è sempre molto ben disposto ad arricchire l'esperienza software degli utenti Mi. Un modo di fare che ha i suoi pro e i suoi contro, come dimostrano le lamentele ricevute per una MIUI 12/12.5 troppo focalizzata sulle novità e poco sull'ottimizzazione. Anche per questo, ogni anno che passa e ogni versione della MIUI che nasce aggiunge e allo stesso tempo rimuove alcune delle funzioni introdotte in precedenza. Ma a volte può capitare che qualcuno rimpianga una delle funzionalità che Xiaomi ha deciso di rimuovere dalla propria ROM.

MIUI Hidden Libs è l'app per chi vuole tutte le feature possibili della MIUI su Xiaomi

Proprio per questo, uno sviluppatore ha deciso di creare un'app per portare sugli smartphone Xiaomi tutte le features possibili. L'app si chiama MIUI Hidden Libs e, una volta installata, vi darà accesso ad una pletora di opzioni che potreste non avere sul vostro Xiaomi.







Dovrebbe funzionare su tutte le versioni della MIUI, ma su quelle Global/EEA alcune feature potrebbero non funzionare come dovrebbero. Ovviamente alcune dipendono anche dall'hardware che presenta il vostro modello. Pertanto non vi aspettate che la modalità “Ricarica wireless inversa” funzioni se il vostro telefono non ha la ricarica wireless, per esempio. Fra le numerosi voci presenti troviamo funzionalità e regolazioni aggiuntive come MEMC, varie migliorie AI dell'immagine, opzioni del display, Always-On Display, notifiche, luce notturna, pulisci speaker, ricarica ottimizzata e molto altro. Alcune potreste averle nella vostra MIUI, altre no, dipende da modello e versione MIUI. C'è anche la modalità Bilanciata/Performance che sta venendo reintrodotta.

Se avete uno smartphone Xiaomi e voleste provare MIUI Hidden Libs, potete scaricarla direttamente dalla pagina dedicata GitHub.

