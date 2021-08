Roidmi EVE Plus in offerta è la soluzione di Xiaomi alle pulizie di fine estate

Il ritorno dalle vacanze è sicuramente un momento quasi traumatico causa spesso anche la pulizia della casa. Ma con i dispositivi pensati per questo oggi è diventato tutto più semplice. Tipo affidandosi ad un robot aspirapolvere come il Roidmi EVE Plus, che in offerta si rende uno dei più interessanti prodotti del settore.

Roidmi EVE Plus: perché scegliere il robot di Xiaomi

I motivi per scegliere Roidmi EVE Plus di Xiaomi sono davvero molteplici, come ad esempio potete acquistarlo per la sua pianificazione intelligente, oppure per la sua concreta navigazione LiDAR e perché no, anche per la sua azione 2-in-1 lavapavimenti, con tutto gestito dall'applicazione dedicata. Oppure, potrebbero interessarvi le sue specifiche tecniche di tutto rispetto. Partendo dalla potenza di aspirazione a 2.700 Pa, oppure le capacità del Ma ciò che lo distingue è il generatore di particelle deodoranti incorporato che sterilizza la stazione della polvere ogni volta che il vassoio del robot viene svuotato.

E non è un caso, visto che è dotato di un'ottima base di auto-svuotamento con sacchetto fino a 3 litri per ottenere il massimo della pulizia sia prima che dopo l'azione del robot. La potenza di aspirazione di questa base è davvero tangibile, visti i suoi 23.000 Pa, ma anche il condotto dell'aria da 379 mm, oltre ad avere uno schermo LED per monitorare lo stato. La batteria inoltre, permette di avere un'autonomia davvero importante fino a ben 250 minuti.

Trovate quindi il robot aspirapolvere con base di svuotamento Xiaomi Roidmi EVE Plus in super offerta su AliExpress, dove lo potete ottenere all'ottimo prezzo di 371.18€, grazie al codice sconto esclusivo 828FAST30 (da applicare al checkout), ma solo fino al prossimo 27 agosto 2021 e per i primi 50 fortunati uno spazzolino Oclean F1, mentre per i primi 100 sacchetti e tappetini per il robot. Senza dimenticare la comoda spedizione da Europa. Vi lasciamo all'acquisto a questo link, mentre per tutte le altre informazioni sul prodotto potete consultare il sito ufficiale.

Articolo Sponsorizzato.

